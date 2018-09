K+S: Eigentor?

Kapitalmarkttage sind für Firmen immer ein zweischneidiges Schwert. Zumeinen bieten solche Treffen gute Gelegenheit, um die Investoren von dereigenen Firmenstrategie zu überzeugen. Aber sie können auch Problemeoffenlegen und damit die Meinung des Marktes negativ beeinflussen. FürK+S ist noch nicht ausgemacht, wie es am Ende ausgeht. Das Unternehmenhatte zur Wochenmitte ins neue Kaliwerk Bethune in Kanada geladen. Dabeihielt man für die angereisten Investoren und Analysten gleich eineÜberraschung parat.Denn der Salz- und Düngemittel-Hersteller kündigte an, seinen bisherigenSparkurs nochmals zu verschärfen. Dass K+S schlanker und effizienterwerden will, ist an sich keine Neuigkeit. Denn man hatte bereits imvergangenen Jahr verkündet, ein Effizienzprogramm namens „Shaping 2030“umsetzen zu wollen. Die Kerndaten dabei: Ein positiver Free Cashflow ab2019, ab Ende 2020 einen jährlichen positiven Ergebniseffekt vonmindestens 150 Mio. Euro durch Synergie-Effekte und als ganz großes Zieldas Erreichen eines EBITDA von 3 Mrd. Euro in 2030.Mit den jüngst veröffentlichten schwachen Zahlen insbesondere durchWetterprobleme und hohe Abschreibungen auf das neue kanadische Werkscheint man hier hinter den Plan zurückgefallen zu sein. Nicht anderswäre es zu erklären, warum jetzt sofort mit einer neuen Sparrundebegonnen werden soll. Konkret sollen 10 % der Verwaltungs-Stellenabgebaut werden. So sollen die Verwaltungskosten um 30 Mio. Euro gesenktwerden. In den Produktionsbereichen will man rund 50 Mio. Euroeinsparen. Nun dürfte es tatsächlich um die Interpretation im Marktgehen. Entweder werden diese neuen Sparpläne positiv bewertet, weil mitihnen sichergestellt werden soll, dass das Effizienzprogramm trotz derbekannten operativen Herausforderungen planmäßig vorangetrieben wird.Oder die Anleger legen dies eher als Schwäche aus, weil man womöglich inanderen Bereichen nicht mit den entsprechenden Planungen vorankommt.Die aktuellen Kursverluste in der Aktie sollten dabei angesichts derallgemeinen Marktschwäche noch nicht überbewertet werden. Wir hattenschon bei unserer letzten Besprechung darauf hingewiesen, dass dieCharttechnik große Herausforderungen bereithält, K+S dennoch alsTurnaround-Spekulation anzusehen ist. Denn nach unserer Einschätzungsollten die jüngsten Ertragsprobleme mehr als genug im Kurs eingepreistworden sein. Daraus ergibt sich für uns grundsätzlich die Einschätzungeines Upside-Potenzials. Angesichts der Marktsituation sollte aberderzeit noch abgewartet werden.