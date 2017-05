K+S, E.ON, Commerzbank – unsere Investmentideen

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Ein DAX bei 13.000 beutetet für uns nicht zwingend, dass wir Sie im Mai 2017 mit Turbos oder Calls auf der Long-Seite versorgen wollen in Sachen Investmentideen. Es ist für uns wichtig, dass man je nach Marktlage Tempo rein gibt oder raus nimmt. Jetzt ist an der Zeit, defensiver zu werden, da viele sorglos sind. Übersetzt heißt das – Aktienanleihen für die Seitwärtslauf genügt wie Beispielswiese auf K+S, E.ON oder Commerzbank sind eine gute Wahl, eine Kombi aus Discount-Put und Discount-Call, Bonuspapiere oder auch Reverse-Bonusse sollte man ins Depot heben. Glauben Sie uns – es kommen 2017, ja, auch 2017, noch Zeiten und Tage, an denen man Aktien billiger bekommt, an denen Anleger nervöser sind. Dann müssen Sie mit uns da sein, so wie im Februar 16, im Herbst 2015 und 2016, dann muss man die Hand aufhalten. Jetzt ist Seitwärtstime und Zeit für Absicherung. Wir wissen, viele laufen gerne den Trends nach – wir nicht. Wir sind antizyklisch und achten auf Stimmung und jetzt ist eben nicht gerade Stimmung wie im Schlussverkauf sondern eher wie im Autohaus im Oktober, wenn es überraschend geschneit hat und alle Winterreifen wollen. Sie verstehen….!

Unsere Investmentideen:

Aktienanleihen:

K+S AKTIENGESELLSCHAFT Aktienanleihe PR4B9C E.ON SE Aktienanleihe PR5ZEM Commerzbank Aktienanleihe PR5Y9W DEUTSCHE POST AG Aktienanleihe PR5ZDC DAIMLER AG Aktienanleihe PR5ZBN BASF SE Aktienanleihe PR5Y5X

Capped-Bonus:

DAX-Capped Bonus: PR2N49

EON Capped-Bonus: PB9MPC

Deutsche Bank Capped-Bonus: DGP5LL

Inliner auf den DAX:

HU9UA4 sowie HW2QW2, HW2QW5 und HW2QW4,

Absicherung über Optionsscheine:

US-Indizes:

NASDAQ 100 Put PR0R7G HVB Put Optionsschein auf den S&P 500 HW2DJT DJ Industrial Average Put-Optionsschein XM2MCY

US-Aktien:

Tesla Inc. WAVE XXL Put DM23HM Microsoft Put-Optionsschein TD8EEY Facebook Inc. Put-Optionsschein DM1UND Goldman Sachs Group Inc. Put-Optionsschein DM2JHA Apple Computer Optionsschein Put CY1Y0S Put Optionsschein auf Alphabet Inc. (Class C) VN86B1 Optionsschein auf Amazon.com SE7T6X

Unsere Auswahl auf den kompletten DAX: