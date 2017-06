K+S: Chance von 124 Prozent

K+S produziert nun auch Kali in Kanada. "Mit Bethune, dem modernsten Kaliwerk der Welt, stoßen wir in eine neue Dimension vor. Wir produzieren Kali nun auf zwei Kontinenten", so der seit Mai agierende, neue Vorstandschef Burkhard Lohr per Pressemitteilung. K+S plant, in diesem Jahr zwischen 600.000 und 700.000 Tonnen Kali im Werk Bethune zu produzieren. Ende 2017 soll die angestrebte jährliche Produktionskapazität von zwei Mio. Tonnen erreicht werden. Der erste Kalitransport per Güterzug wird voraussichtlich im August vom Werk Bethune zur neuen Hafenanlage von K+S in Vancouver starten. Von dort aus wird das Kali an Kunden weltweit verschifft. Kurzum: Mit der Eröffnung des Werkes Bethune treiben die Nordhessen ihre Internationalisierung im Kali-Geschäft voran und stärken somit ihre Wettbewerbsfähigkeit. Nach Angaben von K+S werden durch die Inbetriebnahme des Werkes in Kanada auch die durchschnittlichen Produktionskosten gesenkt. Die Analysten der Commerzbank haben die Einstufung für K+S vor kurzem nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.



Hebel von 3,9



Zum Chart. Die Aktie von K+S bewegt sich aktuell an der unteren Begrenzung eines mittelfristigen Aufwärtstrendkanals. Die untere Begrenzungslinie des Trendkanals verläuft gegenwärtig bei etwa 22,50 Euro. Das Kurstief von Mai bei 21,30 Euro stellt eine Unterstützungsmarke dar. Die 200-Tage-Linie befindet sich knapp darunter bei 21,28 Euro. Mit einem Mini Future Long (WKN SE7VAM) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden K+S-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 3,9 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 21 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten 200-Tage-Linie im Basiswert bei 21,25 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,44 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel kann um 30 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 5,2 zu 1.





Tageschart: K+S (in Euro)