K+S-Anleihe im Fokus der Anleger

Die kürzlich vom größten Salzproduzenten der Welt, der K + S AG im Volumen von 400 Mio. Euro begebene Anleihe (WKN: A2E4U9) steht immer noch im Fokus der Anleger. Der am 6. April 2023 endfällige Bond ist mit einem Kupon von 2,625 Prozent ausgestattet. Bei einem aktuellen Kurs von 103,25 Prozent rentiert die Anleihe bei 2,05 Prozent. Seitens des Emittenten besteht ein Make Whole Kündigungsrecht bis zum 06.01.2023 unter Zahlung einer Prämie von 0,45 Prozent, danach kann der Emittent das Papier vorzeitig zu 100 Prozent kündigen. Die von der Ratingagentur Standard & Poor’s mit BB+ bewertete Anleihe kann zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden.K+S gilt als der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. In den vom Unternehmen veröffentlichten Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen mit mehr als 14.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. Euro und ein EBIT von 229 Mio. Euro.Jedoch hat sich der Kalimarkt weltweit nicht beruhigt, es wird noch immer zu viel Kali hergestellt. Das drückt auf die Zahlen und dies dürfte sich auch bei den kommenden Quartalszahlen zeigen. Für die nächsten Jahre nehmen die Experten ihre Gewinnschätzung zurück.