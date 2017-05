K+S: Anleger steigen um in neue Anleihe

Mit einem Handelsumsatz von knapp 7 Milliarden Euro führte die bis April 2023 laufende Anleihe der K+S AG (WKN: A2E4U9) die Liste der Umsatzspitzenreiter von Neuemissionen an der Börse Stuttgart an. Händlern zufolge trennten sich Anleger von dem mit einem Kupon von 2,625 Prozent ausgestatteten Papier und deckten sich mit der Aufstockung der Anleihe ein, die derzeit unter der WKN A2E4FC geführt wird. Das Unternehmen nutzte den Markt, um nochmal Kapital zu den gleichen Bedingungen aufnehmen zu können. Aktuell notiert der Bond noch bei 102,90 Prozent. Am 03.07.2017 geht das Papier in die WKN A2E4U9 über.