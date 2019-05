K+S: Aktie auf Tauchstation

Der Düngemittel- und Streusalz-Produzent K+S war eigentlich ganzhoffnungsvoll in das neue Jahr gestartet. Deutliche Zugewinne bei Umsatzund operativen Gewinn hatten die Aktie kräftig nach oben gehoben. Dochnun hat sich die Stimmung wieder deutlich eingetrübt. Dabei lieferte K+Sselbst eigentlich keinen Anlass für die kräftigen Gewinnmitnahmen derletzten Wochen.Vielmehr war es „Branchengeflüster“, das hier belastete. So hattebeispielsweise der Bergbaukonzern BHP mitgeteilt, dass man für die auchfür K+S wichtigen Kalidünger-Preise zunächst keine wesentlichenSteigerungen erwartet. Das hört sich gänzlich anders an, als es noch vorwenigen Monaten von anderen Wettbewerbern im Zuge derJahresbilanz-Vorlagen dargestellt wurde.Damit stehen auch die Kursgewinne, insbesondere im März und April,wieder auf dem Prüfstand. Aktuell entscheiden sich dabei viele Anlegerauch mit Blick auf die allgemein angespannte Marktsituation vor demHintergrund des Handelskrieges zwischen den USA und China fürGewinnmitnahmen. Was inzwischen schon dazu geführt hat, dass einGroßteil der vorherigen Gewinne wieder eingebüßt wurde.Aus der Charttechnik heraus lässt sich vermuten, dass K+S nochmals seinTiefst-Niveau im Bereich von 15 Euro testen könnte. Ob das fundamentalgerechtfertigt wäre, bleibt dahingestellt. Nachdem es der Aktie nichtgelungen ist, über die Widerstandszone im Bereich von 18/19 Euro zukommen, dürfte der aktuelle Rücksetzer wohl erst einmal in einerStabilisierung enden. Diese würden wir im Mittelwert im Bereich von 16Euro ansiedeln. Ehe hier eine neue Positionierung angedacht werden kann,sollte diese Stabilisierung abgeschlossen sein.