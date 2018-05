K+S-Aktie: Citigroup erhöht Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.

Die Experten der US-Großbank Citigroup würden sehr skeptisch für das Papier des Kasseler Konzerns gestimmt bleiben. Sie hätten aber zumindest von ihrem sehr pessimistischen Kursziel für die K+S-Aktie von gerade einmal 5 Euro etwas Abstand genommen und es auf 17,50 Euro angehoben. Es bleibe jedoch bei der Verkaufsempfehlung für den Titel.

Die K+S-Aktie bleibe zweifellos ein heißes Eisen und nur für mutige Investoren geeignet. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 19,50 Euro belassen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.05.2018)

Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an K+S, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.

Börsenplätze K+S-Aktie:

XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

23,95 EUR +0,29% (24.05.2018, 11:18)

Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

24,08 EUR +0,65% (24.05.2018, 11:38)

ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888

WKN K+S-Aktie:

KSAG88

Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF

Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF

Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF

Kurzprofil K+S AG:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (24.05.2018/ac/a/d)