K+S AG – Enttäuschte Anleger

Am Dienstag hat der Kali- und Düngemittelhersteller K+S AG die Ergebnisse des zweiten Quartals bekannt gegeben. Im zweiten Quartal konnte das Ergebnis zwar nahezu verdoppelt werden, aber die Schätzungen der Analysten wurden trotzdem verfehlt, was nicht nur die Aktie, sondern auch die Anleihen unter Druck setzte. Zudem mussten die Ziele für 2020 aufgegeben werden. Dies führte dazu, dass die Anleihegläubiger an der Börse Stuttgart im Wochenverlauf, vor allem in der bis April 2023 laufenden Anleihe (WKN: A2E4U9), ihre Anleihen verkauft haben. Zu Wochenbeginn handelte die Anleihe noch bei über 103%, bis Donnerstagnachmittag hatte sie bis auf knapp über 102,00% abgegeben, was einer Rendite von knapp 2,20% entspricht.