K+S – 42 Prozent Potential

Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf “Buy” mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Damit räumt man den Hessen über 40 Prozent Potential ein. Wir hatten die Aktie vor einigen Wochen ins Depot genommen. Anleger greifen weiterhin zum Bonus KA3KF5 der Citi. Wer es offensiver mag, greift zum Bull MF7MWP.

Ein Liefervertrag der russischen Uralkali mit dem Abnehmer Indian Potash signalisiert laut Analyst Markus Mayer, dass sich die Kalipreise nicht so schwach entwickeln wie befürchtet. Abnehmer in China könnten sich den vereinbarten Preisen anschließen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte sich unterdessen erholen.