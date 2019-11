KWS wächst dynamisch!

Der Saatguthersteller KWS Saat ist dynamisch ins neue Geschäftsjahr gestartet. Gut entwickelt haben sich die Segmente Mais und Getreide, Das neue Geschäft mit Gemüsesaatgut gedeiht ebenfalls prächtig und profitiert von hoher Nachfrage, so Eva Kienle, CFO. Der Umsatz klettert um 35%, das Betriebsergebnis ist negativ, was bei KWS offensichtlich normal ist. EUWAX

