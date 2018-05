KUKA-Aktie: Independent Research stellt Coverage ein - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Kuka":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KUKA-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:



Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Roboter- und Anlagenbauers KUKA AG (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF) ein.



Im Rahmen seiner letzten Finanzanalyse vom 08.05.2018 habe sein Anlagevotum für die KUKA-Aktie "verkaufen" mit einem Kursziel von 88 Euro gelautet, so Diermeier in einer heute veröffentlichten Studie.



Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stellt mit sofortiger Wirkung die Coverage für die KUKA-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse ein. (Analyse vom 30.05.2018)



Die KUKA Group (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF) ist ein international tätiger Automatisierungskonzern mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. EUR und 13.000 Mitarbeitern. Als einer der weltweit führenden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen bietet KUKA den Kunden alles aus einer Hand: Von der Komponente über die Zelle bis hin zur vollautomatisierten Anlage in den Branchen Automotive, Electronics, Consumer Goods, Metallindustrie, Logistics/ E-Commerce, Healthcare und Servicerobotik. Der Hauptsitz des Konzerns ist Augsburg. (30.05.2018/ac/a/nw)