KTM Industries-Aktie: Verkauf der Pankl Gruppe zu attraktiven Konditionen - Aktienanalyse

Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:



Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse mit Überzeugung sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (KTMI) (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: BFCA, Wien: KTMI).



KTMI verkaufe seinen 98,2%-Anteil an Pankl an Pierer Industries zum Preis von EUR 130,5 Mio. Dieser Preis entspreche dem Angebot, das den Minderheitsaktionären von Pankl im Rahmen des bis Ende März 2018 laufenden öffentlichen Übernahmeangebots unterbreitet worden sei. Zugleich entspreche der Kaufpreis einem EV/EBIT 18E von 15, was Spiliopoulos als attraktiv erachte. Die Transaktion sollte noch in diesem Monat abgeschlossen werden.



KTMI sehe zwar ein beträchtliches Wachstumspotenzial bei den Motorradmarken KTM und Husqvarna, wolle sich aber vor allem auf die Expansionsmöglichkeiten konzentrieren, die mit den im Rahmen des PEXCO-JV in H2 17 lancierten E-Bikes verbunden seien.



Laut Management könnte das PEXCO-JV bis Ende 2018 bis zu 40k Einheiten absetzen (Umsatz von EUR >40 Mio.) und diese Zahl 2019 mehr als verdoppeln. Während das JV derzeit nur at equity unter der Rubrik assoziierte Unternehmen bilanziert werde, könnte bis 2020 eine vollständige Konsolidierung erfolgt sein.



Laut Management reduziere die Veräußerung die Nettoverschuldung um EUR 150 Mio. und lasse den Verschuldungsgrad auf unter 50% sinken. Darüber hinaus sollte sich die Transaktion auch günstig auf Konzernumsatz, EBIT-Marge, ROIC sowie Investitionsaufwand (Zinskosten: EUR -6 Mio.) auswirken.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Mit dem Verkauf von Pankl Racing Systems habe das Management von KTMI eine kluge, sinnvolle und strategisch überzeugende Entscheidung getroffen, die dem Unternehmen mehr Flexibilität bei der Entwicklung des Motorrad- und E-Bike-Geschäfts biete. Der attraktive vereinnahmte Preis und die positiven Auswirkungen auf die wichtigsten Finanzkennzahlen seien ein Bonus für die Aktionäre von KTMI. Spiliopoulos werde sein Modell an diese Entwicklung anpassen.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein überzeugtes "buy"-Rating für die KTM Industries-Aktie, eine Erhöhung des Kursziels von CHF 87 wird überprüft. (Analyse vom 05.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:64,20 EUR -2,43% (05.06.2018, 09:37)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:75,60 CHF -0,53% (05.06.2018, 10:30)ISIN KTM Industries-Aktie:AT0000KTMI02WKN KTM Industries-Aktie:A2JKHYTicker-Symbol KTM Industries-Aktie:BFCAWien Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:KTMIDie KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: BFCA, Wien: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.Facts zum Unternehmen:- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb EuropasDie KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (05.06.2018/ac/a/a)