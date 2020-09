KSB Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

KSB hatte einen coronabedingt verhaltenen Jahresstart. Die in der zweiten Märzhälfte staatlich verordneten Schließungen bedeutender Werke in Indien, Pakistan, Südafrika und Spanien haben den Konzern unvorbereitet getroffen, ebenso wie verschobene Service-Aufträge von fest eingeplanten Wartungsarbeiten. Der Anfang Januar erfolgte Verkauf einer französischen Service-Gesellschaft (Umsatz 2019: rund 10 Mio €), die nicht mehr in die Strategie passte, drückte zusätzlich auf die Ergebnisse. Der Umsatz ging im 1. Quartal um 3,2% zurück und der Auftragseingang um 12% auf 588 Mio €.

Zu bedenken ist allerdings, dass die Entwicklung im Vorjahr durch 2 Großaufträge positiv beeinflusst wurde. Es errechnete sich aber immer noch eine solide Book-to-Bill-Ratio von 1,1. Das operative Ergebnis ist ebenfalls gesunken, war aber noch positiv. Konkrete Zahlen nannte KSB jedoch nicht. In allen Sparten gingen Umsatz und Auftragseingang zurück. Am härtesten hat es das Pumpen-Segment getroffen.

Auch alle Absatzregionen meldeten geringere Umsätze. In Nord- und Südamerika verbesserte sich zumindest die Auftragslage. Von einer Jahresprognose hat das Management wegen der Unsicherheiten noch abgesehen. Wir gehen davon aus, dass sich die Corona-Pandemie im 2. Quartal noch deutlich stärker ausgewirkt hat und erwarten im Gesamtjahr einen Umsatz von gut 2 Mrd € und einen Gewinn von 10 Mio €. Mit liquiden Mitteln von aktuell 309 Mio € und noch nicht gezogenen Kreditlinien von über 300 Mio € ist KSB aber finanzstark genug, um die Krise zu meistern.

