KMU ZUVERSICHTLICH ANGESICHTS DER LOCKDOWN-LOCKERUNGEN UND DES IMPFSTARTS

58 Prozent blicken zuversichtlich in die Zukunft und ein Viertel haben Einstellungspläne

38 Prozent rechnen jedoch mit Umsatzeinbußen in diesem Jahr

Laut jüngsten Umfrageergebnissen (1) der Beteiligungsgesellschaft MBH Corporation haben deutsche KMU eher positive Prognosen für die kommenden zwei Jahre angesichts des sich nähernden Endes der Coronavirus-Pandemie.

Die landesweite Umfrage der MBH Corporation hat ergeben, dass 58 Prozent ihre Geschäftsaussichten positiv und 21 Prozent sehr positiv bewerteten. Im Vergleich dazu schätzen lediglich 13 Prozent ihre Geschäftsentwicklung über die kommenden zwei Jahre negativ ein. Drei von vier (77 Prozent) Geschäftsinhabern sind der Meinung, dass ihr eigenes Unternehmen sich eher als die deutsche Wirtschaft erholen wird.

Diese neu gewonnene Zuversicht drückt sich durch geplante Investitionen, Einstellungen, Einführungen von Produkten und Dienstleistungen und Verbesserungen der Unternehmensinfrastruktur aus. Rund 39 Prozent planen die Erweiterung der Belegschaft, während die Hälfte (50 Prozent) neue Produkte und Dienstleistungen einführen möchte. 45 Prozent konzentrieren sich hingegen auf die Investition in die Infrastruktur, sobald sich die Wirtschaft von der pandemiebedingten Rezession erholt hat.

Etwa ein Fünftel plant die Eröffnung neuer Standorte, während 16 Prozent erstmals ins Ausland exportieren möchten, um ausländische Märkte zu erschließen.

Rentabilität bleibt weiterhin ein Problem. Rund ein Viertel (25 Prozent) geht davon aus, dass sie einen Gewinn erzielen werden. 38 Prozent rechnen hingegen mit Verlusten. Etwa 36 Prozent erwarten, dass ihre Ergebnisse in diesem Jahr nahe an der Gewinnschwelle liegen werden.

Dies ist ein Anstieg im Vergleich zu den Umfrageergebnissen (2) aus dem Vorjahr: lediglich 19 Prozent der KMU erwarteten damals einen Gewinn. Laut der jüngsten Umfrage rechnen 51 Prozent der Unternehmen mit Umsatzeinbußen, gehen aber davon aus, dass sie 2022 in die Gewinnzone zurückkehren werden. 27 Prozent rechnen mit ihrer Rückkehr zur Rentabilität im Jahr darauf.

Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc, sagte: „Wir stehen zwar noch immer vor vielen Herausforderungen aufgrund der Coronavirus-Krise. In Deutschland und dem Rest der Welt scheint sich die Lage aber zu entspannen, was auf bessere Zeiten für den deutschen KMU-Sektor und die Geschäftswelt im Allgemeinen hindeutet.

Bei vielen KMU-Inhabern macht sich Zuversicht breit, was sich durch geplante Einstellungen und Erweiterungen des Produkt- bzw. Dienstleistungsangebots äußert. Dies unterstreicht, wie anpassungsfähig und widerstandsfähig kleine und mittlere Unternehmen sind. Viele konnten aus dem letzten Jahr wertvolle Lehren und Erkenntnisse ziehen, mit denen sie ihr Unternehmen in Zukunft ausbauen können.“

Die MBH Corporation zählt 25 Unternehmen in ihrem Portfolio. Rentable Kleinunternehmen werden Teil der Gruppe und profitieren von den Vorteilen, zu einer größeren Gesellschaft zu gehören. Unternehmensinhaber behalten ihre Autonomie und werden Miteigentümer börsennotierter Gesellschaften.

Die Unternehmenseigentümer werden durch Beteiligungspläne dazu angespornt, ihren Wachstumskurs zu beschleunigen, indem sie die Ressourcen der Gesellschaft nutzen, einschließlich Know-how, Transfer von bewährten Vorgehensweisen, Cross-Selling an andere Unternehmen der Gruppe und ggf. kostenfreie Finanzierung neuer Wachstumsprojekte.





Hinweise

MBH Corporation PLC beauftragte das Forschungsunternehmen Pureprofile im März 2021, 100 in Deutschland ansässige KMU-Eigentümer zu befragen. Die Befragung wurde online durchgeführt. MBH Corporation PLC beauftragte das Forschungsunternehmen Pureprofile, 50 KMU in Deutschland zu befragen. Die Befragung wurde Ende Oktober 2020 online durchgeführt.

Über MBH

MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Investment-Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der OTCQX in New York notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine bis mittelgroße Unternehmen in verschiedenen Regionen und Sektoren, die gut etabliert, rentabel und wachstumsorientiert sind. Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration-Strategie kann MBH Corporation plc durch den konsequenten und wertschöpfenden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.