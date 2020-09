KLABATER S.A. - Die meisten Eisen im Feuer mit Wachstumstreibern

Aufwändiger Veröffentlichungskalender für das Geschäftsjahr 2020. Von den in Polen ansässigen Spieleentwicklern scheint Klabater die meisten Eisen im Feuer zu haben, mit Wachstumstreibern, die über die Spieleentwicklung hinausgehen: Fünf bevorstehende Veröffentlichungen im Geschäftsjahr 2020 inkl. 2 neue Produktionen und potenzielle Bestseller „Zodiac Speaking“ und „Heliborne“.

Ein einzigartiges, hybrides Geschäftsmodell, das Entwicklungs-, Veröffentlichungs- und Portierungsdienste kombiniert, soll die Umsatzmöglichkeiten maximieren und den operativen Cashflow stabilisieren. Starke 2Q 2020-Ergebnisse . Klabater lieferte einen soliden Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2020 und übertraf damit unsere Erwartungen. Damit konnte die langfristige Wachstumsstory weiter untermauert werden. Umsätze stiegen um circa + 57,3% oder um c. 0,67 Mio. PLN. Es ist ein wesentlicher Nettogewinnsprung um 50% gegenüber dem Vorjahr (0,214 Mio. PLN im zweiten Quartal 20 gegenüber 0,143 Mio. PLN im zweiten Quartal 2019).

Klabater ist auf dem richtigen Weg, um von der globalen Spitze der Spielebranche zu profitieren und im Zeitraum 2020-2027 einen Umsatz-CAGR von 23% zu erzielen. Im Geschäftsjahr 2020 sollte das Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum im Jahresvergleich erzielen, wobei der Nettoumsatz auf 8,1 Mio. PLN (+ 40% gegenüber dem Vorjahr) und der Nettogewinn auf 1,33 Mio. PLN (+ 38% gegenüber dem Vorjahr) steigen sollte. Am meisten unterbewerteter WSE-basierter Spieleentwickler. Aus Risiko- / Ertragssicht bevorzugen wir Klabater weiterhin aufgrund des (i) stabilen Wachstums wiederkehrender Katalogerlöse (ii) eines enormen Aufwärtspotenzials aufgrund der bevorstehenden fünf Neuerscheinungen im Geschäftsjahr 2020, (iii) des Team-Know-hows des Unternehmens. Die Bereich Produkt-Monetarisierung und effizientes Marketing dürften es ermöglichen, erworbene Projekte auf eine deutlich höhere Größe und Umsätze zu skalieren.

. Die Ergebnisse für das dritte und vierte Quartal 2020 sollten die positive Ertragsdynamik beschleunigen und die Stimmung gegenüber den Aktien des Unternehmens weiter verbessern (d.h. Die Subventionierung und Monetarisierung von neuen Spielveröffentlichungen in Höhe von 2,54 Mio. PLN). Bewertung . Unser Kursziel von 14,50 PLN basiert auf einer gemischten DCF-Bewertung, die konservative gewichtete Kapitalkosten von 13,2% und ein



. Unser Kursziel von 14,50 PLN basiert auf einer gemischten DCF-Bewertung, die konservative gewichtete Kapitalkosten von 13,2% und ein erminalwachstum von 2% verwendet.

1. Investment Case

Investitionskatalysatoren

Starker adjustierter Umsatzanstieg in 2Q20 gegenüber dem Vorjahr von circa + 57,3% bzw. um circa 0,670 Mio. PLN.

Wesentlicher Anstieg des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahr um 50% (0,214 Mio. PLN im zweiten Quartal 20 gegenüber 0,143 Mio. PLN im zweiten Quartal 19).

Starke Pipeline für das Geschäftsjahr 2020: Fünf Neuerscheinungen, inkl. Bestseller "Heliborne Enhanced Edition" und zwei Neuerscheinungen in der Verlagsabteilung, inkl. potenzieller Bestseller „This is Zodiac Speaking“.

Im Geschäftsjahr 2020 werden starke Verkäufe von „Help Tomorrow“, „Crossroads Inn“ und „Heliborne“ erwartet.

Potenzial für eine weitere Steigerung der Bruttomarge aufgrund des Ausbaus der Entwicklungsabteilung.

Mögliche Ankündigung einer Dividende Anfang 2021

Wachstum

Der weltweite Gaming-Markt wurde 2019 mit 151,55 Mrd. USD bewertet und wird voraussichtlich bis 2025 einen Wert von 256,97 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 9,17% im Prognosezeitraum (2020 - 2025) entspricht.

Die dynamische Entwicklung der Spielebranche bietet Klabater die Möglichkeit, im Geschäftsjahr 2020-2027 eine Umsatzrendite von 23% zu erzielen.

Der Anstieg des Videospielkonsums inmitten der COVID-19-Isolation dürfte sich bis zum Frühjahr 2021 verlängern.

Weiteres Wachstum des mobilen Datenverbrauchs und der Internet-Penetrationsrate.

Stärken

Die Teamfähigkeit des Unternehmens bei der Monetarisierung ermöglicht es, erworbene Projekte auf eine viel höhere Größe / einen viel höheren Umsatz zu skalieren (z. B. wurden 0,85 Mio. PLN, die in „Crossroads Inn“ investiert wurden, innerhalb von 7 Tagen nach Veröffentlichung zurückgeflossen).

Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Veröffentlichung hochwertiger und kostengünstiger Spiele

(z. B. „We. The Revolution“).

Ein einzigartiges, hybrides Geschäftsmodell, das Entwicklung, Veröffentlichung und Portierung kombiniert, soll die Umsatzmöglichkeiten maximieren und den operativen Cashflow stabilisieren.

Die Gründer des Unternehmens arbeiten seit über 30 Jahren in der Spielebranche zusammen

(z. B. CD-Projekt).

Das Management und die Gründer halten 78% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Starke Cash-Position: Geschäft ist hauptsächlich aus Eigenkapital finanziert.

Finanzielle Vorhersage

Die Ergebnisse des kommenden Quartals liefern auf QoQ-Basis möglicherweise nur wenige signifikante Fortschritte (die Veröffentlichung von „This is Zodiac Speaking“ sollte das gleiche Wachstum bringen wie die Veröffentlichung von “Help Will Come Tomorrow“). Es wird erwartet, dass das Quartalsergebnis konstant bleibt oder geringfügig steigt.

Im Geschäftsjahr 2020 sollte das Unternehmen jedoch ein starkes Umsatzwachstum im Jahresvergleich erzielen, wobei der Nettoumsatz auf 8,1 Mio. PLN (+ 40% gegenüber dem Vorjahr) und der Nettogewinn auf 1,33 Mio. PLN (+ 38% gegenüber dem Vorjahr) steigen sollte.

Bewertung

§ Auf der Grundlage unseres Bewertungsmodells haben wir unsere Schätzung des Fair Value von Klabater auf Sicht der nächsten 12 Monate auf 14,50 PLN pro Aktie festgelegt.

§ Die starken Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 21 dürften die Aktienbewertung des Unternehmens 2021E P / E auf das 13,0-fache senken.

Risikofaktoren

Der zunehmende Wettbewerb kann zu geringeren Margen führen, insbesondere wenn die allgemeine Nachfrage nach Produktion schwächer wachsen sollte.

Steigende Löhne in der IT-Branche. Talentierte Entwickler könnten zu Firmen in anderen Industrieländern wechseln.

Eine mögliche wirtschaftliche Stagnation aufgrund der zweiten Welle von COVID-19 kann die Verbraucherausgaben einschränken.

Schwache Qualität einiger früherer Projekte z.B. „Skyhill 2: Black Mist“

Firmeprofil

KLABATER S.A. ist ein polnischer Videospielentwickler, -Verleger und -Vertreiber mit Sitz in Warschau. Das Unternehmen ist an drei Hauptaktivitäten im Zusammenhang mit Videospielen beteiligt: Entwicklung, Vertrieb und Portierung. Das Unternehmen bietet umfassende Spiele für die Spieleentwickler, einschließlich Finanz-, Anfangskapital-, Produktionsprozessunterstützung sowie einen PR- und Marketing-Service. Klabater wurde 2016 gegründet und hat zwei Jahre später sein Kerngeschäft erweitert, indem es interne Spieleentwicklungs- und Portierungsdienste einführte. Das Unternehmen wurde von Robert Wesolowski und Michal Tomasz Gembicki gegründet, die insgesamt 78,84% der ausgegebenen Aktien halten (Stand: 9. Juli 2020). Beide Gründer sind auch Mitglieder der Geschäftsleitung und für den laufenden Betrieb des Unternehmens verantwortlich. Die Gründer verfügen über umfangreiche Erfahrung im Videospielemarkt. Michal Gembicki, CEO von Klabater, war verantwortlich für die Produkt- und Markenführung von Unternehmen der CD-Projektgruppe. Während Robert Wesolowski, CFO, für das Finanzmanagement von Unternehmen der CD-Projektgruppe verantwortlich war. Seit 2019 ist Klabater im New Connect Index. Der New Connect Index wird von der Warschauer Börse betrieben.

Fig. 1_Klabater, Shareholder structure

Source: Dr. Kalliwoda Research, Klabater S.A. Q1/2020 report

Business Strategie

Klabater entwickelt und veröffentlicht Videospiele für PCs und Videospielkonsolen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens weist ein hohes Maß an Diversifikation hinsichtlich möglicher Einnahmequellen auf, die in drei Hauptbereichen der Spielebranche erzielt werden: Entwicklung- Verteilung- Portierung. Diese Kombination aus diesen drei Geschäftsaktivitäten ermöglicht es, Klabater, stabile Umsätze zu generieren und sich von ähnlichen Anbietern zu unterscheiden, die sich normalerweise auf Entwicklung oder / und Vertrieb konzentrieren. In der folgenden Abbildung ist die Umsatzstruktur dargestellt, aus der hervorgeht, dass die meisten Einnahmen derzeit aus dem Verlagsgeschäft generiert werden. Das Unternehmen hat jedoch nach und nach mehr Human- und Finanzkapital für die Entwicklungsabteilung bereitgestellt. Im Finanzergebnis des ersten Quartals 2020 machten die Umsatzerlöse aus dem Entwicklungsgeschäft 45% des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus.

Fig. 2_Klabater, Revenue structure FY 2019

Source: Dr. Kalliwoda Research, Klabater S.A. 2019 annual report

Verlagsabteilung

Das Publishing-Geschäft war das erste Geschäftsmodell seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2016. Die Kernaktivität dieses Geschäfts besteht darin, Videospiele von Entwicklungsstudios von Drittanbietern zu bewerben und zu veröffentlichen, die auf PCs und Macs sowie auf Konsolen wie PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar sind.

Bevor das Spiel beworben und veröffentlicht wird, sucht Klabater aktiv nach vielversprechenden Videospielen von externen Entwicklungsstudios („Partner“). Sobald ein Spiel als vielversprechend eingestuft wurde und beide Parteien einer Zusammenarbeit zustimmen, zahlt Klabater normalerweise eine Vorauszahlung, damit Sie die Spieleentwicklung abschließen können. Ein Partner erhält jedoch keine zusätzliche Zahlung aus dem Verkauf des Spiels, bis Klabater sein Geld zurückerhält. Dann wird der Partner einen kleinen Teil der Lizenzgebühren erhalten, nachdem Klabater seine ursprüngliche Investition (die Vorauszahlung) wieder hereingeholt hat.

Unter normalen Geschäftsbedingungen zahlt Klabater eine feste Vorauszahlung als Erstinvestition und erhält nach Veröffentlichung des Spiels zwischen 30% und 50% des Bruttoverkaufspreises des Spiels zuzüglich der Erstinvestition.

Entwicklungsabteilung

Die im Jahr 2018 gestartete Entwicklungsabteilung verfolgt zwei Teilgeschäftsstrategien. Erstens entwickelt Klabater Spiele im eigenen Haus unter Verwendung der eigenen IP (z. B. „Crossroads Inn“) oder in Zusammenarbeit mit anderen Studios (z. B. „Game Amazing“, „American Circus“) und bewirbt und veröffentlicht die Spiele selbst. Alternativ erwirbt das Unternehmen von seinem Entwickler die vollen Rechte (IP) an ausgewählten Spielen und veröffentlicht diese selbst (z. B. 135.000 EUR für den Erwerb des IP von „Heliborne“).

Die Entwicklungsabteilung von Klabater konzentriert sich auf ein bestimmtes Spielgenre namens "Rpg Tycoon". Die klassischen Tycoon-Spiele sind beliebt aufgrund von Titeln wie „Sim City“ oder „Transport Tycoon“. Klabater wird die Tycoons revolutionieren, indem die Company Elemente hinzufügt, die die Hintergrundgeschichten/Gedanken des Spiels erzählen und den Spielern viele Aufgaben bieten. In der Regel erzielen die Entwicklung und Veröffentlichung der Spiele die höchsten Margen, andererseits birgt sie aufgrund relativ hoher Anfangsinvestitionen und ungewisser Ergebnisse das größte Risiko in sich. Unter normalen Geschäftsbedingungen erhält Klabater 70% des Verkaufspreises.

Portierungsabteilung

Ein kleiner Teil des Umsatzes (ca. 3%), den Klabater generiert, wird durch ihren Portierungsdienst geschaffen, bei dem ein Spiel an eine ausgewählte Plattform (z. B. PS4, PC) angepasst wird. Am Ende dieses Prozesses soll das Spiel richtig angepasst auf einer ausgewählten Plattform laufen und seine technologischen Fähigkeiten entsprechend nutzen. Obwohl diese Art von Service nicht das Kerngeschäft ist, konnte Klabater in Zeiten, in denen es an neuen Releases mangelte, die Einnahmequelle diversifizieren und den Cashflow stabilisieren.

Klabater berechnet nur eine Erfolgsgebühr, die einen Teil des Verkaufspreises ausmacht. Der Umsatzanteil der externen Portierungsdienste dürfte noch geringer sein, da die Entwicklungsabteilung mehr Finanz- und Humankapital einsetzen wird.

4. Finanzprognose

Klabater lieferte einen soliden Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2020, der unsere Erwartungen übertraf und die langfristige Wachstumsstory von Klabater inmitten der Coronavirus-Pandemie mit einem Anstieg der Umsatzerlöse und des Nettoumsatzes gegenüber dem Vorjahr untermauert. Nur eine erfolgreiche Premiere im zweiten Quartal 2020 trug zur Steigerung des Nettogewinns um 50% bei. In der Wachstumsgeschichte des Klabater ist vor mehreren Neuerscheinungen im Geschäftsjahr 2020-2021 noch viel Entwicklungspotential in Sicht. Klabater hat seine Unternehmensstrategie umgestaltet, um sich mehr auf eigene Produktionen zu konzentrieren. Gleichzeitig sehen wir jedoch, dass das Unternehmen das Vertrauen gewinnt, als Verlag eine erfolgreiche Story zu liefern (innerhalb von zwei Monaten wurde die Gewinnschwelle für „Help Will Come Tomorrow“ erreicht). Die Ergebnisse des kommenden Quartals könnten auf QoQ-Basis wenig signifikante Auslöser liefern (die Veröffentlichung von „This is Zodiac Speaking“ sollte zum gleichen Wachstum beitragen wie die Veröffentlichung von „Help Will Come Tomorrow“). Es wird sehr erwartet, dass die Quartalsergebnisse flach bleiben oder auf QoQ-Basis leicht steigen werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass der Umsatz insgesamt höher sein sollte als im zweiten Quartal 2020 (z. B. im Interesse des umfangreicheren Back-Katalogs und der Veröffentlichungen von „This is Zodiac Speaking“ und Heliborne's Enhanced Edition).

Fig. 3a_ Klabater, short term financial forecast in PLNm

Source: 2020E . Dr. Kalliwoda | Research © 2020

Am 21. April veröffentlichte das Unternehmen das neue Spiel „Help Will Come Tomorrow“. Wir schätzen, dass das Unternehmen zusätzliche Einnahmen in Höhe von 0,40 Mio. PLN erzielen wird, ähnlich wie bei der neuen Premiere der Verlagsabteilung - „This is Zodiac Speaking“. Ein weiteres solides Quartal sollte von „Crossroads Inn“ gebucht werden. Wir schätzen, dass das Spiel ca. 0,15 Mio. PLN für das Unternehmen im dritten Quartal 2020 generiert. Darüber hinaus sollte das neu erworbene Spiel Heliborne + Enhanced Edition ca. 0,5 Mio. PLN zusätzlichen Umsatz beisteuern. Der verbleibende Umsatz von rund 0,5 Mio. PLN sollte von anderen Artikeln aus dem wiederkehrenden Rückkatalog gebucht werden.

Fig. 3b_ Klabater, sales forecast in PLNm

Source: All data is estimated except for totals. Dr. Kalliwoda | Research © 2020

Am 8. Juli kündigte das Unternehmen an, zusätzliche Subventionen in Höhe von 2,547 Mio. PLN für die Entwicklung einer eigenen Spiel-Engine zu erhalten. Klabater muss zusätzliche 1,5 Mio. PLN beisteuern. Wir haben diese Einnahmen und Kosten jedoch noch nicht in unsere Prognosen aufgenommen, da nur wenige Details zum Projekt T.A.C.K und eine unbekannte EBIT-Marge vorliegen. Insgesamt erwarten wir für das zweite Quartal 20 einen Umsatz von 1,95 Mio. PLN (+ 7% gegenüber dem Vorquartal), ein EBIT von 0,293 Mio. PLN und einen Nettogewinn von 0,234 Mio. PLN.

Fig. 4_ Klabater, 2020E-2025E financial forecast in PLNm

Source: Dr. Kalliwoda | Research © 2020

Auf der anderen Seite dürfte das gesamte Geschäftsjahr 2020 ein Jahr mit einem enormen Anstieg der Umsätze und des Nettoergebnisses des Unternehmens sein, da (i) die neue Spiel-Engine Unity eingesetzt wird, die das Spielerlebnis verbessern. (ii) Die Veröffentlichung neuer fünf Spiele, darunter drei eigenen Produktionen wie „Heliborne - Enhanced Edition“ (iii) sollten zu stabilem Wachstum bzw. zu wiederkehrenden Katalogeinnahmen führen.

Unter der Annahme, dass unsere Prognosen korrekt sind, wird Klabater auf der Grundlage des Trends in dieser Branche voraussichtlich Anfang 2021 eine Dividendenzahlung bekannt geben. Wir erwarten, dass das Unternehmen eine Dividende von 0,10 PLN pro Aktie aus dem Gewinn des Geschäftsjahres 2020 ausschüttet, was derzeit ca. 1% Dividendenrendite und 50% der Nettogewinnverteilung des Geschäftsjahres 2020 impliziert.

Für die Zukunft erwarten wir, dass das GJ2021 aufgrund des umfangreichen Katalogs neuer Spiele aus dem GJ2020 und zweier bedeutender Projekte im GJ2021, massive Umsatzsteigerungen bringen wird, einschließlich eigener Produktionen mit neuer Engine: „The Moonshiners“ und „Project Animal Planet “.

Ab 2021 gehen wir davon aus, dass das Unternehmen aufgrund (i) der Monetarisierung einer großen Menge von Backkatalogprodukten (ii) der Einführung neuer Eigenproduktionen, die den Umsatz beschleunigen und die EBIT-Margen pro Produkt steigern (iii) unsere Schätzung des Umsatzwachstums liegt zwischen 2020 und 2027 bei 23% CAGR.

Darüber hinaus erwarten wir, dass die Entscheidung über den Wechsel vom Verlagswesen zur Produktion das technische Know-how des Klabater-Entwicklungsteams erhöhen kann, was zu einer höheren Qualität der eigenen Produktion und anschließend zu einer weiteren Steigerung des Umsatzes führen sollte.

Auf der nächsten Seite veröffentlichen wir eine detaillierte Umsatzannahme für alle relevanten aktuellen und kommenden Projekte (Abb. 8) und Schätzungen zur Umsatzstruktur für alle drei Geschäftsbereiche (Abb. 9).

Unsere konservative Einschätzung ist, dass keines der neuen Spiele zu einem Top-Bestseller auf der Steam-Liste wird und im Laufe des Lebens keine Einnahmen von > 10 Mio. PLN erzielt. Bitte beachten Sie, dass beispielsweise das Budget des „Crossroads Inn“ 850.000 betrug und trotz relativ milder Bewertungen (63% der positiven) ca. 3 bis 4 Mio. PLN generierte. Wir gehen davon aus, dass die neuen Spiele aufgrund der Verwendung der Unity-Engine und des Produktionsbudgets, das in Zukunft voraussichtlich 1 Mio. PLN pro Produktion übersteigt, einen besseren Prozentsatz der positiven Überarbeitung erhalten werden. Alles in allem haben wir mögliche Aufwärtschancen nicht in unsere Prognose umgesetzt.

Fig. 5__Klabater; Key project assumptions (revenues; in PLNm)

Source: Dr. Kalliwoda | Research © 2020

Source: Dr. Kalliwoda | Research © 2020

Financial ratios

Source: Dr. Kalliwoda | Research © 2020