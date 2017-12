KION Group: Long-Positionen im Bereich von 73 Euro aufstocken

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Die Aktie der KION Group (KGX) ist auf dem besten Weg, ihr offenes Gap von Ende Oktober zu schließen. In den letzten Handelswochen hat die Aktie nicht nur ihren Boden im Bereich von 64,00 Euro ausgebildet, sondern hat kurz darauf auch den Kursanstieg bis auf 74,00 Euro vollbracht. Und jetzt wird es spannend, da die Aktie einen Pullback des jüngsten Anstiegs zeigt. Dieser Rücksetzer dürfte jedoch nicht zu lange dauern, und so würden wir erste Positionen spätestens am Freitag eingehen. Die Long-Positionen sollten danach beim ersten Anzeichnen einer Umkehr nach oben aufgestockt werden. Dies könnte im Bereich von 73 Euro passieren. Das Gap wäre mit dem Erreichen von 77,00 Euro geschlossen. Bestehende Positionen sollten kurz darunter wieder geschlossen werden.