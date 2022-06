KAUF-ALARM: Der URAN-HYPE ist in Deutschland angekommen! Mit dieser URAN-AKTIE sind Sie voll dabei….

JETZT HANDELN – URAN AKTIEN INS DEPOT! Ein wahres Wettrennen ist um den Kampf der neuesten Generation der Atomkraftwerke zwischen den Microsoft- und Amazon-Gründern entbrannt. Aber auch dieser Milliardär mischt jetzt mit!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wenn die reichsten Männer der Welt wieder aktiv werden, dann muss man genauer hinschauen. So bei Bill Gates und Jeff Bezos, zwischen denen geradezu ein Wetteifern um die neue Generation der Atomkraft entbrannt ist. Beide wollen die Atomenergie „neu erfinden“ und im Markt implementieren! Dabei ist eins schon klar, ohne Atomstrom kann es keine Energiewende geben!





+++ URAN-AKTIEN +++

STARTSCHUSS ZUR MEGA-HAUSSE GEFALLEN!

Die neue Reaktorgeneration, sogenannte Kernfusionsreaktoren, sollen nach dem Sonnenprinzip funktionieren, wo Wasserstoffteilchen miteinander verschmolzen werden. Daran arbeiten die Entwickler der Milliardäre mit Hochdruck. Schon jetzt kristallisiert sich heraus, dass diese neue Energiequelle sehr viel Energie liefern kann, bei deutlich weniger atomaren Abfall!

Aus diesen hervorragenden Eigenschaften sollte ein potenzieller Milliardenmarkt entstehen! Auch im Punkt Sicherheit laufen die neuen Reaktoren den herkömmlichen regelrecht den Rang ab, da Katastrophen wie die von Tschernobyl und Fukushima ausgeschlossen sind.

Neu in den „Ring“ von Gates und Bezos ist jüngst auch der britische Geschäftsmann Simon Wolfson von dem Next-Konzern gestoßen, der mit seiner Firma Tokamak Energy schon einen Testreaktor gebaut hat. Dieser arbeitet mit einer unglaublich hohen Betriebstemperatur von mehr als 100 Millionen Grad Celsius. Diese Temperatur entspricht in etwa dem Siebenfachen des Kerns der Sonne.

Uran jetzt mit absolutem Kaufsignal!

Und China sorgt für riesige Chancen bei Uran-Aktien!





Nicht nur ein neues Kraftwerkzeitalter beginnt, sondern auch charttechnisch sieht Uran richtig „explosiv“ aus! Deshalb ist genau jetzt die richtige Zeit Uran-Aktien zu kaufen! Wer also bisher noch nicht dabei ist – langsam wird es höchste Eisenbahn!!!

Quelle: tradingeconomics.com

Die erneuerbaren Energien haben definitiv auch ihre Daseinsberechtigung, nur leider werden sie allein den global immer weiter ansteigenden Energiebedarf auf absehbare Zeit nicht annähernd decken können. Deshalb kann und muss sogar die Atomkraft eine Lösung bei der vorherrschenden Energie- und Klimakrise eine Rolle spielen.





Wie wir es auch drehen und wenden, hier braut sich gerade ein perfekter URAN-STURM zusammen!





Und gleich die nächste und neueste Knaller-Meldung, die für steigende Uran-Preise steht!

Die zusätzlichen Sanktionen des Weißen Hauses verbieten alle neuen Investments in der russischen Föderation durch US-Staatsangehörige. So weit so gut, doch wie sie vielleicht wissen, steht Russland für 43 % des angereicherten Urans. Auch ohne die offizielle Sanktionierung von Rosatom sind die Lieferketten bereits jetzt stark beeinträchtigt. Transporte können derzeit nicht mehr versichert werden, weshalb eine bestellte Ladung aus Russland möglicherweise niemals verschifft oder im Heimathafen ankommen wird.

Die USA rüsten sich – ohne eigenes URAN geht es nicht!

Das US-Energieministerium (‚DOE‘) hat mitgeteilt, dass man anstrebt, Mittel in Höhe von 4,3 Mrd. USD für den Kauf von im Inland produziertem schwach angereichertem Uran und hochangereichertem Uran freizugeben. Noch muss dieser Vorschlag vom Kongress genehmigt werden. Mit dem Durchkommen des Vorschlags, wovon wir eigentlich ausgehen, wird das ‚DOE‘ das inländische Uran unter Vertrag nehmen und an den US-Atommarkt weiterverkaufen.

Berichten zufolge würde die schwach angereicherte Uran-Beschaffung in Höhe von 100 Millionen Tonnen pro Jahr 2026 den Eigenbedarf der Kernkraftindustrie decken. Das hoch angereicherte Uran könnte dann für das ‚US Advanced Reactor Demonstration Program‘, für Forschungsreaktoren und die Herstellung medizinischer Isotope verbraucht werden.

Auch wenn in dieser Ankündigung nicht auf russische Sanktionen eingegangen wurde, gehen wir davon aus, dass sich die USA aus der Abhängigkeit von russischen Lieferungen, deren Anteil immerhin fast 25 % bei angereichertem Uran beträgt, befreien wollen.

Deshalb jetzt in die Produzenten der Zukunft investieren!





Je mehr Sie aktuell über die Entwicklung der Nuklear-Industrie lesen, etwa Laufzeitverlängerungen für bestehende Kraftwerke, Neustarts und neue Ausbauprojekte, desto mehr wird Ihnen dämmern, dass es künftig vielleicht nicht genug Uranmaterial für alle Nachfrager geben wird. Deshalb muss man jetzt bei den ‚first Movern‘ dabei sein, um die richtig dicken Gewinne mit den richtigen Aktien wie Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) zu machen!









Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) verfügt mit seinen Projekten über einen erheblichen Teil des produktiven ‚Central Mineral Belt‘ (‚CMB‘) in Labrador, Kanada, einschließlich des sehr vielversprechenden Uranprojekts ‚Moran Lake‘.

‚Moran Lake‘ befindet sich innerhalb eines echten Uranlagers im ‚Central Mineral Belt‘. Dieser Gürtel beherbergt mehrere andere Uranlagerstätten, darunter das fortgeschrittene ‚Michelin‘-Projekt von Paladin Energy. Die auf ‚Moran Lake‘ beherbergte Zone ‚C‘ zum Beispiel war zwischen 2006 und 2013 Gegenstand erheblicher Explorationsaktivitäten.

Ein weiteres, ebenfalls sehr vielversprechendes Projekt von Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) trägt den klangvollen Namen ‚Notakwanon‘! Dieses wurde von Altius eingebracht und befindet sich im Norden von Labrador und überspannt die Grenzen der Provinzen Churchill und Nain.

Hier schloss Altius Minerals im Jahr 2006 ein Basisexplorationsprogramm ab, das zur Entdeckung einer Art von Uranmineralisierung führte, die in Labrador einzigartig ist. Mehr als 20 Vorkommen wurden bereits identifiziert, darunter drei Hauptzonen mit Spuren einer hochgradigen Uranmineralisierung mit: 3,49 % U3O8 bei Schürfproben und 0,48 % U3O8 über 2,5 m bei Sägeschnitt-Schlitzproben.

Mittlerweile ein wahrer Investoren-Liebling!

Finanzierung wurde wie auch das Kursziel massiv aufgestockt!





Aufgrund der sehr hohen Nachfrage hat Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) im Einklang mit dem Konsortialführer Red Cloud Securities Inc. die Finanzierungsrunde von 7 Mio. CAD auf 8 Mio. CAD, um rund 14 % erhöht. Aufgrund der immer noch extrem hohen Nachfrage nach den Aktien wurde gegen Ende April nochmals ein 10 Mio. CAD Private Placement durchgeführt.

Labrador Uranium– bestens finanziert und 100 % Chance!

Das Sehen nicht nur wir so, sondern auch die Analysten von Red Cloud Securities unter der Leitung von Dave Talbot, die der Aktie ein Kursziel von 1,60 CAD verpasst haben. Und das zu Recht! Denn Labrador Uranium ist mit über 17 Mio. CAD an Barreserven nicht nur hervorragend finanziert, sondern verfügt obendrein auch noch über eine sehr starke Aktionärsbasis!

Allein Consolidated Uranium hält 27 % der ausstehenden Aktien, Altius 14 %, Mega Uranium 7 % und Insider 4 %! In Summe befinden sich also rund 52 % in festen Händen. Somit bleiben nur 48 % der ausstehenden Aktien für Institutionelle- und Retail-Investoren!

Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) wird zudem gerade einmal mit nur rund 47 Mio. CAD an der Börse bewertet, abzüglich dem Barbestand sind es nur noch 30 Mio. CAD (rund 52 Mio. EUR) für diese TOP-Projekte!





Vom derzeitigen Kursniveau kaufen Sie lt. Analysten mit Labrador Uranium fast schon einen glatten Kursverdoppler!





Labrador Uranium fischt nicht im Trüben, sondern arbeitet dank riesiger Datensätze gezielt und effektiv!





Der gesamte ‚Central Mineral Belt‘ wird schon rund 50 Jahre exploriert, weshalb Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) über einen gewaltigen Datensatz an zusätzlichen Informationen verfügt! Obendrein hat Labrador Uranium noch 307 zusätzliche Claims über 7.675 Hektar in vier abgesteckten Lizenzen erworben, um noch mehr wichtige Mineralisierungsstandorte abzudecken, die während des ‚Lands Coming Open‘-Prozesses in Labrador verfügbar wurden!





Newsflow voraus!

Kurzfristige Katalysatoren liefern kräftiges Kurspotenzial!





· Die Ergebnisse der Evaluierung neuer, hochgradiger Ziele sowohl vom ‚CMB‘ als auch von ‚Notakwanon‘ sollten bald präsentiert werden!

· Auch die Genehmigung für den Bau des Feldlagers auf ‚CMB‘ erwarten wir schon zeitnah!

· Eine Aktualisierung der ‚Moran Lake‘-Ressourcen, die sich mehr auf die Erweiterung der Lagerstätte als auf die Wiederherstellung der historischen Ressourcen von 9,6 Mio. Pfund U3O8 und 136,4 Mio. Pfund V2O5 konzentriert, sollte nicht mehr fern sein!





Darum sollte man jetzt zügig auf Labrador Uranium setzen:

· eine sensationelle Investment-Gelegenheit in einem Multi-Commodity-Metallgürtel, der sich in einer absolut sicheren ‚Tier-1‘ Bergbaujurisdiktion befindet,

· eine riesige-Ressourcenbasis, die bereits von historischen Daten untermauert wird, aber dennoch extrem hohes Entdeckungspotenzial bietet,

· einem hervorragend finanzierten TOP-Unternehmen mit einer außergewöhnlich starken Aktionärsbasis,

· die Entdeckung von Multi-Millionen Pfund Uran und Vanadium die von nachweislichen Profis gemacht wird!

Fazit: Die Lage der Versorger wird sich dramatisch zuspitzen!





Auch die britische Regierung hat die Zeichen der Zeit erkannt und Pläne angekündigt, die Abhängigkeit des Vereinigten Königreichs von Öl und Gas durch den Bau von bis zu acht neuen Kernreaktoren bis 2030 als Teil ihrer neuen Energie Strategie zu minimieren.

Ziel ist es, bis 2050 bis zu 24 Gigawatt (GW) Strom aus Kernenergie herzustellen, was etwa 25 % des voraussichtlichen Strombedarfs des Vereinigten Königreichs entspricht.

Investieren, wo das Smart Money das ganz große Geld verdient!

Ruhe-Phase beendet!!! Uranaktien sind im Einklang mit dem steigenden Uranpreis zuletzt wieder stark am steigen! Und das sollte sich noch weiter fortsetzen.

Viele Rohstoffinvestoren sehen Uran als ein aufstrebendes Material, das für die Atomkraft in einer Welt benötigt wird, die sich von fossilen Brennstoffen wegbewegt. Deshalb erwarten Analysten schon kurzfristig ein großes Uran-Defizit und Uranpreise von über 100,- USD je Pfund! Deshalb gilt Uran unter Börsenprofis als der heißeste Rohstoff 2022! Uran-Aktien wie Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) können regelrecht explodieren und gehören jetzt in Ihr Depot!

Wie gewinnträchtig Uran-Investments sein können, zeigt die jüngere Vergangenheit, an Beispielen wie Uranium Energy, IsoEnergy, Mega Uranium oder auch Consolidated Uranium. Mit all diesen Aktien konnten in der Spitze mehr als 500 % Gewinn erzielt werden. Und jetzt kommt Labrador Uranium (WKN: A3DE7M) an die Reihe!





Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr

JS Research-Team







Quellen: Labrador Uranium, Ariva.de, RedCloud, World Nuclear Association

Weitere Bild-Quellen: https://stock.adobe.com, RedCloud, Labrador Uranium, tradingeconomics.com

