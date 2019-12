Jungheinrich auf Talfahrt!

Für die Aktie des SDAX-Konzerns Jungheinrichwar es gestern ein denkbar schlechter Handelstag. Zwar zählte die Aktie zu den meistgehandelten Werten in Stuttgart – doch das zeitweise Minus von über 22 Prozent spricht Bände.

Aufgrund eines rückläufigen Markts warnt Jungheinrich für das kommende Jahr vor einem geringeren Umsatz. Nach einem prognostizierten Umsatz von 3,85 bis 4,05 Milliarden Euro für 2019 rechnet der Gabelstaplerhersteller fürs kommende Jahr nur noch mit Umsätzen von 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro. Auch das operative Ergebnis soll dementsprechend zurückgehen – sehr zum Missfallen der Aktionäre. EUWAX

