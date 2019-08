Jungheinrich: Volltreffer + 70%! Starke Performance auf der Short-Seite!

Bereits am 28. Juli hatten wir diese Trading-Chance mit dem Titel: „Jungheinrich: Nächstes Ziel 20,00 Euro?“ beschrieben und am 30. Juli haben wir dem Beitrag: „Jungheinrich: Tagesgewinn + 35%! Haben Sie unseren Hinweis genutzt?“ noch einmal nachgelegt. In diesem Artikel konnten Sie unter anderem lesen: „Der kurzfristige Abwärtstrend verläuft fast schon bilderbuchmäßig und wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, könnte zunächst ein Angriff auf die 20-Euro-Marke folgen. Wenn diese Linie verloren gehen sollte, droht aus charttechnischer Sicht weiteres Ungemach. Wir schlagen für mutige Trader den Short-Einstieg ab 20,80 Euro vor.“

Die 20-Euro-Marke wurde am Freitag verloren und diese Marke wird – neben dem Widerstand – eine entscheidende Rolle für die weitere Kursentwicklung haben. Am 30. Juli hatten wir für mutige Nachzügler einen weiteren Einstiegskurs genannt. Auch dieser Kurs wurde mittlerweile unterschritten und man konnte bereits einen kleinen Gewinn sehen. Charttechnisch hat die Aktie noch Luft nach unten und jetzt wird man sehen, ob dieser Freiraum genutzt werden kann.

