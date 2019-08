Jungheinrich: Volltreffer + 100%! Kassieren oder absichern!

Am 28. Juli hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Short-Trading-Chance mit Jungheinrich hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: „Jungheinrich: Nächstes Ziel 20,00 Euro?“ Im Express-Service hatten wir geschrieben: „Seit Mitte April dieses Jahres tendiert der Markt der Jungheinrich AG Aktie in die Abwärtsrichtung. Auf diese Weise fiel der Wert bereits um bis zu 11 Euro. Das Tief dieses Abwärtstrends liegt bei 21,00 Euro und wurde am 23. Juli ausgebildet. Innerhalb der fallenden Tendenz kam es natürlich auch immer wieder einmal zu kleineren und größeren Korrekturen. So auch Anfang Juni dieses Jahres, wo der Kurs von etwa 25,00 Euro aus deutlich in Richtung Norden gedrückt wurde. Diese größere Korrektur setzte sich bis etwa 28,00 Euro fort, bevor die Verkäufer erneut die Oberhand gewannen. Aktuell notiert der Kurs unter der 22,00-Euro-Marke und auf einem 3-Jahres-Tief. Sofern die Verkäufer weiter Druck machen, kann der aktuelle Unterstützungsbereich gebrochen werden und die Chancen für weiter fallende Kurse stehen besonders gut.“

Am 05. August konnten wir bereits einen Volltreffer melden und die Überschrift war: „Jungheinrich: Volltreffer + 70%! Starke Performance auf der Short-Seite!“ Der Kurssprung am 08. August auf 21,00 Euro hat sich als Fehlsignal herausgestellt und am Montag wurde auch die Unterstützung bei 19,00 Euro verloren. Diejenigen, die unseren Einstiegskurs für den Trade mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat genutzt haben, können auf einen Gewinn von 100% schauen. Wo der nach unserer Meinung passende Einstiegskurs liegt und welches Hebel-Zertifikat wir vorschlagen, damit sich der Einsatz im Erfolgsfall richtig lohnt, erfahren Sie immer im RuMaS Express-Service.

