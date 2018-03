Jungheinrich-Calls mit 115%-Chance bei Fortsetzung der Erholung

Die Jungheinrich-Aktie (ISIN: DE0006219934) belegte im frühen Handel des 29.3.18 mit einem Kursanstieg von mehr als 2 Prozent einen Spitzenplatz in den Top/Flop-Listen der MDAX-Werte. Da sich die Aktie bereits seit einem Monat (am 27.2.18 notierte sie zuletzt oberhalb von 40 Euro) ordentlich unter Druck befunden hatte, könnte die positive Kursentwicklung der vergangenen Tage als Korrektur im Abwärtstrend angesehen werden. Auch die neue Analyse der DZ Bank zur Jungheinrich-Aktie, in der die Aktie mit einem Kursziel von 41 Euro von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft wurde, könnte den Aktienkurs weiter unterstützen.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 35,70 Euro von einer Fortsetzung der Korrekturbewegung auf zumindest 38 Euro ausgeht (dort notierte die Aktie zuletzt am 12.3.18), könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 38 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Jungheinrich-Aktie mit Basispreis bei 38 Euro, Bewertungstag 13.6.18, BV 0,1, ISIN: DE000HW298Z3, wurde beim Aktienkurs von 35,70 Euro mit 0,059 – 0,079 Euro gehandelt. Erreicht der Kurs der Jungheinrich-Aktie innerhalb des nächsten Monats die Marke von 38 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,17 Euro (+115 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,82 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Jungheinrich-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,82 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF2RPG3, wurde beim Aktienkurs von 35,70 Euro mit 0,32 – 0,34 Euro taxiert.

Setzt die Jungheinrich-Aktie in den nächsten Wochen ihre Erholung auf 38 Euro fort, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,51 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,3117 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Jungheinrich-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,3117 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PP532A7, wurde beim Aktienkurs von 35,70 Euro mit 0,58 – 0,59 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Jungheinrich-Aktie auf 38 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,76 Euro (+29 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Jungheinrich-Aktien oder von Hebelprodukten auf Jungheinrich-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek