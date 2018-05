Weitere Suchergebnisse zu "Jungheinrich Vz":

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktie geht die Puste aus - Aktienanalyse

Der weltweit drittgrößte Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnik Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) bleibt auf Wachstumskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Dank einer anhaltend hohen Nachfrage seien die Erlöse in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres um zehn Prozent auf 872 Mio. Euro geklettert. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. Auch der Auftragseingang habe weiter zugelegt, und zwar um sechs Prozent auf 922 Mio. Euro. Die Aktie habe dennoch Federn lassen müssen. Zum einen habe sich Vorstandschef Hans-Georg bereits auf der Hauptversammlung Mitte April bereits positiv über die ersten beiden Monate des Jahres geäußert. Zum anderen habe Jungheinrich wegen steigender Kosten operativ mit 57,9 Mio. Euro lediglich knapp drei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum verdient. Die Marge habe sich dadurch von 7,1 auf 6,6 Prozent verringert. Der Nettogewinn sei sogar um 1,6 Prozent auf 37,4 Mio. Euro zurückgegangen.

Da habe auch nicht geholfen, dass der Konzern seine Prognosen bestätigt habe, wonach der Umsatz 2018 von 3,4 Mrd. Euro im Vorjahr auf 3,6 Mrd. bis 3,7 Mrd. Euro und das operative Ergebnis von 259 Mio. Euro auf 270 Mio. bis 280 Mio. Euro steigen solle. Anleger hätten den Verkaufsknopf gedrückt.

Ohnehin scheine die Aktie nach dem jahrelangen Höhenflug ihren Zenit allmählich überschritten zu haben. Die aktuelle Erholung des Gesamtmarktes habe das Papier jedenfalls nicht mitgemacht. Auch Analysten würden der Aktie keine großen Sprünge mehr zutrauen. Im Schnitt würden die Kurserwartungen für die Aktie bei 36,80 Euro liegen. Und aktuell würden Papiere des Gabelstaplerherstellers bei 35,50 Euro notieren. Bei der anstehenden Index-Überprüfung durch die Deutsche Börse drohe Jungheinrich zudem der Wiederabstieg in den Kleinwerteindex SDAX.

Kurzum: Das Kurspotenzial scheint somit begrenzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie:

XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

35,64 EUR +0,68% (24.05.2018, 12:43)

Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

35,66 EUR +0,54% (24.05.2018, 12:43)

ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934

WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993

Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3

Kurzprofil Jungheinrich AG:

Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (24.05.2018/ac/a/d)