Der Juli: sonnenarm und nass

Düsseldorf, 09. August 2021 – Urlauber und Sonnenhungrige hat der Juli enttäuscht. Insgesamt war der vergangene Monat deutlich zu nass und eher sonnenscheinarm. Das drückte auch die Energieproduktion aus Photovoltaik, die hinter ihren Sollwerten zurückblieb. Beim Wind ist der Rückstand im laufenden Jahr ebenfalls größer geworden. „Investoren sind daher gut beraten, ihre Portfolios auf mehrere Säulen zu stellen“, so Markus W. Voigt, CEO der aream Group.

Die Produktion aus Sonnenenergie erreichte im Juli in Deutschland 96 Prozent des Solls. Spanien schaffte wie schon im Vormonat lediglich 91 Prozent. Besser blieb dagegen die Situation in Italien: Dort lag die Energieernte sechs Prozent über Soll.

Der Wind blies im Juli zwar stärker als im Vormonat, die deutschen Anlagen erreichten aber dennoch nur 84 Prozent ihres Zielwertes. Seit Jahresbeginn liegen sie nun um 16 Prozent hinter dem Sollwert zurück und damit etwas stärker als im Vormonat (14 Prozent).

„Die Zahlen belegen einmal mehr: Wer in Erneuerbare Energien investiert, sollte diversifizieren“, sagt Voigt. Denn dadurch können Rückstände in der einen Phase oder in bestimmten Regionen durch Überschüsse zu anderen Zeitpunkten und an anderen Orten ausgeglichen werden. Die Investments sollten daher über verschiedene Energieformen und Standorte verteilt werden, um das Anlagerisiko zu senken.

Über aream

Die aream Group ist ein voll integrierter Investment- und Asset-Manager für institutionelle Investoren mit Fokus auf nachhaltige Infrastruktur im Sektor Erneuerbare Energien, zu denen Wind- und Solarkraft, Netze und Speichertechnologie gehören. Dabei ist aream entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung bis zum Betrieb der Anlagen vertreten. Mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro deckt das Unternehmen seit über 15 Jahren das gesamte Spektrum an Asset-Management-Leistungen ab und sorgt für die kaufmännische und technische Optimierung der Assets. Neben klassischen Projektinvestments in Clean Energy bietet aream auch Investitionsmöglichkeiten in CleanTech-Unternehmen: direkt oder über Private-Equity-Lösungen. aream vereint Investitionsexpertise mit technischem und kaufmännischem Know-how und gewährleistet durch einen strukturierten Investment- und Risikomanagementprozess eine nachhaltige Performance mit stabilen Ausschüttungen, Renditen und Wertzuwächsen.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.