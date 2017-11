Johnson & Johnson platziert drei Anleihen am Kapitalmarkt

Auch der weltweit tätige amerikanische Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson war jüngst am Kapitalmarkt aktiv und emittierte eine Benchmarkanleihe in fünf Tranchen. Die erste Tranche (WKN: A19R7R) im Volumen von 500 Millionen USD wird am 10. November 2020 fällig und ist mit einem Kupon von 1,95 Prozent ausgestattet. Der Emittent kann die Anleihe bis zum 10.11.2020 unter Zahlung einer Prämie von 0,075 Prozent kündigen. Die zweite Tranche (WKN: A19R7S) mit Laufzeit bis zum 15.01.2025 ist 750 Millionen USD schwer und wird mit 2,625 Prozent p.a. verzinst.Der Bond ist mit einer Make Whole Call Option @0,075 Prozent bis zum 15.11.2024 ausgestattet. Danach kann die Anleihe zu 100 Prozent gekündigt werden. Die dritte Anleihe (WKN: A19R7T) hat ein Volumen von 1,5 Milliarden USD und wird mit 2,9 Prozent p.a. verzinst. Der Bond ist am 15.01.2028 endfällig, sofern der Emittent nicht von seinem Sonderkündigungsrecht unter Zahlung einer Prämie von 0,105 Prozent bis zum 15.10.2027 Gebrauch macht. Danach ist die Anleihe zu 100 Prozent kündbar. Die vierte Tranche (WKN: A19R7U) im Volumen von 1 Milliarde USD verfügt über einen Kupon von 3,40 Prozent und läuft bis Januar 2038 sofern der Emittent die Anleihe nicht vorzeitig kündigt. Die Make Whole Call Option@0,10 Prozent gilt bis zum 15.07.2037. Danach ist der Bond zu 100 Prozent kündbar. Die fünfte Anleihe (WKN: A19R7V) läuft bis Januar 2048, sofern der Emittent nicht von seinem Sonderkündigungsrecht unter Zahlung einer Prämie von 0,15 Prozent bis zum 15.07.2047 Gebrauch macht. Danach ist der Bond zu 100 Prozent kündbar. Die Verzinsung beträgt 3,50 Prozent.Alle Anleihen sind zu einer Mindeststückelung von 2.000 USD handelbar und Standard & Poor’s bewertet die Bonds mit AAA.