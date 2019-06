Johnson & Johnson vor Gericht: Profitiert Medizinalcannabis von der Opiod-Epidemie?

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Jetzt hat es Johnson & Johnson erwischt. Erstmals muss sich in diesen Tagen ein global agierendes Pharmaunternehmen in den USA vor Gericht für die Folgen der so genannten Opiod-Krise im Land verantworten. Der Fall wird in Oklahoma verhandelt. Die Ankläger argumentierten, dass das „Überangebot Menschen umbringt“. Die Verteidiger von Johnson & Johnson halten dagegen, dass die Abhängigkeit in der Verantwortung jedes Einzelnen liege. Man habe stets die Regeln der FDA befolgt.

Unabhängig davon wie der Prozess endet, dürfte er den Erfolg von medizinischem Marihuana in den USA eher noch beflügeln, denn auf diesem Stoff ruhen inzwischen die Erwartungen von vielen Ärzten und Schmerzmedizinern. Viele glauben, dass medizinisches Marihuana eine Alternative zu opiodhaltigen Medikamenten bieten könnte, zumindest in weiten Teilen.

New Jersey ändert seine restriktive Zulassungspolitik

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass viele Staaten in den USA den Gebrauch von medizinischem Marihuana fördern. Jetzt hat auch New Jersey, das lange medizinische Marihuana-Programme lange stark eingeschränkt hat, einen Kurswechsel angekündigt, der der Branche auf einen Schlag Dutzende neuer Unternehmen hinzufügen könnte.

Das Gesundheitsministerium des Bundesstaates hat am Montag dieser Woche Pläne für die Zulassung von 108 neuen medizinischen Marihuana-Betrieben bekannt gegeben, die zu den 12 bereits vom Bundesstaat zugelassenen Anbietern von medizinischem Marihuana hinzukommen. Sechs dieser Unternehmen sind lizenziert und operativ tätig, während die anderen sechs im vergangenen Jahr ausgewählt wurden, jedoch noch keine Lizenzen erhalten haben.

"Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Patienten einfach nicht mehr länger auf eine leicht zugängliche, erschwingliche Therapie warten können", sagte Shereef Elnahal, zuständiger Gesundheitskommissar. Das Gesundheitsministerium wird ab dem 1. Juli Anträge für die neuen Lizenzen akzeptieren und diese bis zum 15. August annehmen. Das Ministerium gab nicht bekannt, wann es die neuen Lizenznehmer bekannt geben wird.

Bestens in New Jersey aufgestellt ist Chemistree Technology Inc. (CSE: CHM; FRA: CM1). Das Unternehmen ist erst kürzlich eine Partnerschaft mit Applied Cannabis Sciences (ACS) in New Jersey eingegangen. ACS gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Erteilung einer der begehrten Dispensary-Lizenzen für den Vertrieb von medizinischem Marihuana in New Jersey.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Chemistree Technology Inc. halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Chemistree Technology Inc. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal dieser Vertrag beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Erstellung von Berichten zu Chemistree Technology Inc. entgeltlich entlohnt wird.