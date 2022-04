Joe Biden sorgt für Kupfernachfrage

Letzten November unterzeichnete Präsident Biden das größte Infrastrukturausgabengesetz aller Zeiten

Gigantische 226 Milliarden US-Dollar sollen in Projekte fließen, die einen riesigen Kupferbedarf nach sich ziehen werden. Kupfer ist der Rohstoff für die grüne Revolution und saubere, emissionsfreie Energie wird vorangetrieben. Damit Joe Biden sein Versprechen einer sauberen Energiezukunft einlösen kann, müssen Unmengen Kupfer her. Auch ein einzelnes Elektrofahrzeug benötigt schon große Mengen des rötlichen Metalls, nämlich vier- bis zehnmal so viel wie ein herkömmliches Fahrzeug, also rund 183 Pfund im Vergleich zu 18 bis 49 Pfund Kupfer. Der US-Präsident plant, dass die gesamte föderale Fahrzeugflotte, immerhin 645.000 an der Zahl, bis 2035 auf Elektrofahrzeuge umsteigen soll.

So planen viele große Autohersteller bis 2035 nur noch Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen. In den USA fahren derzeit rund 1.300 elektrische Transitbusse, das sind aktuell zwei Prozent, wobei die restlichen 98 Prozent folgen sollen. Ein Bus verbraucht rund 814 Pfund Kupfer bei der Produktion. Und Kupfer wird in praktisch allen Phasen der Infrastruktur gebraucht, beispielsweise bei Verteilung, Verbrauch, Transport, Erzeugung. Auch für unterirdisch verlegte Stromleitungen ist das Metall ideal. Dies ermöglichen die dem Kupfer eigenen Fähigkeiten wie Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und hervorragende Leitfähigkeit. Das macht sich auch die Solar- und Windenergiebranche zunutze. Wer auf Kupfer und eine saubere und sichere Energiezukunft setzen möchte, kann sich mit Unternehmen, die Kupfer in ihren Projekten besitzen, vertraut machen. Da wäre Copper Mountain Mining mit seiner Beteiligung von 75 Prozent an der produzierenden Copper Mountain Mine in British Columbia. Zudem besitzt das Unternehmen ein Kupferprojekt in Australien und ein Landpaket im Mount Isa-Gebiet. In Chile kümmert sich Torq Resources auf seinen Projekten Andrea, Margarita und Santa Cecilia um Kupfernachschub. Beständig ist die Gesellschaft auf der Suchen nach weiteren Projekten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Torq Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/) und Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/).

