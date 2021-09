Jinko Solar: die Aktie hat Potential in beide Richtungen!

Gemischte Reaktionen der Analysten und Abverkäufe nach den Quartalszahlen beim Photovoltaik-Hersteller Jinko Solar (JKS)

Symbol: JKS ISIN: US47759T1007

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Im Halbjahresverlauf notiert die Aktie knapp 6 Prozent im Plus. Nach den Quartalszahlen am 15. September rutschte das Wertpapier unter die beiden gleitenden Durchschnitte. Momentan sehen wir eine Keilformation, die sich sowohl nach oben als auch nach unten auflösen könnte.

Chart vom 17.09.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 48.08 USD

Meine Meinung zu JKS:

Meinung: Das Unternehmen aus Shanghai ist einer der führerndsten Hersteller im Bereich der Solartechnik. Bei den letzten Earnings lagen die Kennzahlen im Bereich der Erwartungen, jedoch war man beim Blick in die Zukunft eher zurückhaltend. Die Bewertungen der Analysten fielen dementsprechend sehr unterschiedlich aus. Chinesische Aktien wurden in jüngster Zeit stark abverkauft. Dies könnte sich auf Grund der angespannten Lage weiter verschärfen, andererseits könnten sich die Kurse wieder schnell erholen, wenn sich herausstellt, dass sich die Konflikte relativieren und alles nicht so heiß gegessen wird wie es gekocht wird.

Setup:

Mögliches Setup: Wir warten auf ein eindeutiges Kauf- oder Verkaufssignal. Im Idealfall würde sich die Keilformation noch weiter zuspitzen, so dass wir die Risikospanne noch enger als im Chartbild dargestellt setzen könnten. Weitere coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in JKS.

Veröffentlichungsdatum: 18.09.2021

