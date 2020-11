Jinko Solar Aktie: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Jinkosolar Holdings Company Limited":

JinkoSolar könnte durch den Sieg oder vermeintlichen Sieg von Joe Biden in den USA zu einem der ganz großen Gewinner werden. Hintergrund ist der Umstand, dass Biden sofort wieder dem Klimaschutzabkommen beitreten möchte, das wiederum Trump für die USA verlassen hat. JinkoSolar hat dabei in den vergangenen Handelsstunden einen enormen Aufschlag geschafft.

JinkoSolar: Neues Kursziel

Es hatte zwischenzeitlich nach einem Abschlag von mehr als 30 % in den vergangenen Wochen so ausgesehen, als sei der Hype vorüber. Das scheint falsch zu sein. Vielmehr kann die Branche insgesamt sich über den neuen Präsidenten – sofern er es am Ende wirklich wird – hinsichtlich der besseren Stimmung freuen.

JinkoSolar schaffte einen Aufschlag von fast 7 %. Damit eroberte der Wert die Marke von 50 Euro wieder, was aus charttechnischer Sicht ein Befreiungsschlag ist. Der Titel kann nun nach Meinung von Beobachtern in einem weiteren Durchmarsch in Richtung von 70 Euro träumen. Denn die Aktie hatte dort jüngst das Allzeithoch markiert. Insgesamt stehen in drei Monaten noch immer + 165 % auf den Kurstafeln.

Der Trend kann jetzt direkt wieder aufgenommen werden, heißt es erwartungsfroh. Jinko Solar ist ein Biden-Gewinner, wenn die Eindrücke nicht täuschen.

Von Frank Holbaum - 5. November 2020

