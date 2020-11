JinkoSolar: Nutzen die Bullen ihre Chance?

Die Aktie der JinkoSolar Holding befindet sich seit ihrem Allzeithoch, das am 21. Oktober bei 90,20 US-Dollar erreicht wurde, in einer Konsolidierung. Ein erster Versuch aus dieser zur Oberseite hin auszubrechen, scheiterte am 6. November auf dem Niveau von 80,99 US-Dollar.

Nach dem Tief vom 19. November bei 56,51 US-Dollar starteten die Käufer einen neuen Anstieg. Er erreichte am Freitag den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und durchbrach ihn. In der Spitze konnte der Kurs bis auf 76,64 US-Dollar vordringen. Bis zum Abend fiel die Aktie jedoch wieder auf 72,37 US-Dollar zurück.

Da dieser Wochenschlusskurs über dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch liegt, haben die Bullen in der neuen Woche gute Chancen, den Anstieg weiter fortzusetzen. Benötigt wird nun ein Vorstoß auf das Hoch vom 6. November bei 80,99 Euro. Anschließend sollte versucht werden, den verbleibenden Weg bis zum Allzeithoch bei 90,20 US-Dollar ebenfalls zurückzulegen.

Erweist sich der Anstieg vom Freitag hingegen als ein Fehlsignal, droht ein Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends seit dem Tief vom 19. November. Er dürfte stärkere Abgaben nach sich ziehen, sodass die Aktie anschließend weiter in Richtung auf die Unterstützung bei 56,51 US-Dollar zurückfallen könnte. Wird der Support aufgegeben, sollte ein Test des 50-Tagedurchschnitts bei 56,35 Euro einkalkuliert werden.

