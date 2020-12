JinkoSolar Aktie: Unfassbar – wiederholt sich das Ganze?

Weitere Suchergebnisse zu "Jinkosolar Holdings Company Limited":

Die starke Abwärtsbewegung setzte die JinkoSolar Aktie auch am Donnerstag fort. Bisweilen verlor der Kurs in dieser Handelswoche schon mehr als 16 Prozent. Doch langsam wird’s eng!

So befindet sich die JinkoSolar Aktie in der Nähe eines charttechnischen Unterstützungsbereichs bei 48-50 EUR. In den nächsten Tagen wird es daher spannend zu beobachten sein, ob die Aktie erneut an dieser Zone abprallen kann. Indes bewegt sich der Kurs seit der Korrekturbewegung Ende Oktober orientierungslos in einer Spanne zwischen 50-60 EUR.

Der Korrekturbewegung war im Oktober ein neues Allzeithoch vorausgegangen. Die Kursrakete startete die Aktie dabei Anfang September. Zwischen Anfang September und dem ATH hatte sich dann der Aktienkurs mehr als vervierfacht. Folglich nutzten einige Anleger diesen fulminanten Anstieg für Gewinnmitnahmen. Es gab aber auch andere charttechnische Faktoren, die die Korrekturbewegung begünstigten. So war der Kurs während dem Allzeithoch etlichen Preis-Indikatoren immens davongelaufen. Zur kurzfristigen 38-Tage-Linie (GD38: 32,71 EUR) betrug der Abstand mehr als 130 Prozent! Ganz zu schweigen die Differenz zur mittelfristigen 90-Tage-Linie (GD90: 23,81 EUR) und langfristigen 200-Tage-Linie (GD200: 19,99 EUR).

Obgleich es derzeit an Impulsen für eine Aufwärtsbewegung fehlt, konnte der Unterstützungsbereich bislang halten.

Aktuell kann die JinkoSolar Aktie 6 Analysteneinschätzungen vorweisen. Dabei erhält sie 2-mal ein ‘Buy’-Rating und 1 ‘Hold’-Rating. Des Weiteren sind 3 ‘Sell’-Ratings vorzufinden. Derweil beträgt das durchschnittliche Kursziel 38,70 USD (31,87 EUR). Die Spanne der Kursziele reicht hierbei von ~14 USD (11,53 EUR) bis 63 USD (51,89 EUR). Das entspricht in etwa dem derzeitigen Kursniveau.

Auch wenn es seit einigen Wochen bei der Aktie stockt, kann sich dennoch die bisherige Jahresperformance sehen lassen. So hat sich der Kurs seit Jahresbeginn mit einem Plus von 145 Prozent mehr als verdoppelt!





