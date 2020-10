JinkoSolar Aktie: Interessante Präsentation!

Auf der Internetseite der JINKOSOLARHOLDING CO., LTD. (kurz „JinkoSolar“) findet sich eine für Aktionäre interessante aktuelle Präsentation. Die ist auch vor dem Hintergrund interessant, ob die Kursexplosion der Aktie in den vorigen Monaten durch die Fundamentaldaten gewissermaßen fundamental unterfüttert ist. Die Präsentation nennt wichtige Eckdaten des Unternehmens für das 2. Quartal 2020. Beispiel versendete Photovoltaik-Module. Da lag das Volumen in Q2 2020 bei JinkoSolar bei 4.469 MW. Um das in Relation zu setzen:

Das war zum einen ein Anstieg von 32,0% gegenüber dem Wert des entsprechenden Vorjahresquartals. Das klingt natürlich prima. Aber richtig beeindruckend klingt der Anstieg gegenüber dem Vorquartal (nicht Vorjahresquartal): denn da lag das Plus bei 31,0%. Das spricht dafür, dass sich die Nachfrage zuletzt stark erhöht hat. Und das wiederum lässt ja für das 3. und das 4. Quartal auf weiter steigende Auslieferungen hoffen. Wermutstropfen indes war der im 2. Quartal 2020 gegenüber dem Vorquartal um 40,7% auf 61,5 Mio. Euro sinkende operative Gewinn (income from operations). Die Profitabilität gilt es hier aus Aktionärssicht im Blick zu behalten.

