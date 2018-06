JinkoSolar-Aktie: Ausblick hat sich eingetrübt! - Aktienanalyse

Newport Beach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von Analyst Philip Shen von Roth Capital: Co:



Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst Philip Shen vom Investmenthaus Anlegern die Aktien von JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) nunmehr zu verkaufen.



Die Analysten von Roth Capital passen ihr Bewertungsmodell für die Aktien von JinkoSolar Holding Co., Ltd. an nachdem China eine neue Solarpolitik bekannt gegeben hat.



Die Bedingungen seien viel schlechter als angenommen. Der Ausblick für die Modul-Verkaufspreise habe sich nicht nur für 2018 eingetrübt, sondern auch für 2019, so der Analyst Philip Shen.



Die Aktienanalysten von Roth Capital stufen in ihrer JinkoSolar-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "sell" zurück und reduzieren das Kursziel von 19,00 auf 12,00 USD.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:Stuuttgart-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:11,37 Euro -17,55% (04.06.2018, 17:03)Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:11,31 Euro -13,10% (04.06.2018, 17:08)NYSE-Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR AktieUSD 13,26 -12,42% (04.06.2018, 17:08)ISIN JinkoSolar Holdings ADR AktieUS47759T1007WKN JinkoSolar Holdings ADR AktieA0Q87RTicker Symbol JinkoSolar Holdings ADR AktieZJS1NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:JKSJinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (04.06.2018/ac/a/n)Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.