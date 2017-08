Jetzt wissen wir, warum alles gut ist

Den deutschen Unternehmen geht es hervorragend. Die Dax-Konzerne haben im zweiten Quartal 2017 sogar sowohl Rekordgewinne und die höchsten Umsätze aller Zeiten erzielt.

Die Börse honoriert das auch, so dass der Dax, der eigentlich nach durchgängiger Meinung abstürzen oder zumindest deutlich fallen sollte, sich erfolgreich über der 12.000er Mark hält.

Und sogar meine Depot-Leichen wie Eon und RWE sind zu neuem Leben erweckt, kein Wunder bei Gewinnsprüngen von über 200 beziehungsweise 300 Prozent.

In der Tendenz sehe ich jedoch etwas anderes hinter den Gewinnen der Unternehmen: Jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland ist heute atypisch beschäftigt, übt eine geringfügige oder befristete Tätigkeit aus, ist bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt oder arbeitet in Teilzeit.

Und auch die Leiharbeit nimmt ständig weiter zu. Sie wächst in etwa im Trend der Unternehmensgewinne.

So schafft es das Hochlohnland Deutschland, seine Arbeitslöhne deutlich zu senken.

Und mit uns an vorderster Front, schaffen wir es heute mit der EU sogar, den USA Paroli zu bieten.

Man kann nur gespannt sein, wie die Franzosen reagieren werden, wenn ihnen demnächst das gleiche Modell vorgesetzt wird. Vielleicht rufen sie dann ja wieder Liberté, Égalite, Fraternité. Das hatten wir ja schon. Oft.

Oder, wie der Rapper Booba in seinem Song „Jimmy“ das Gefühl vieler junger Leute von heute ausdrückt: Liberté egalite, mais en réalité, contrôles d´identité, violences policières.

Dazu braucht man nicht einmal Französisch zu können, um das zu verstehen.





Bernd Niquet