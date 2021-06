Jetzt steigen die Renditen aber, oder?

Auch wenn man weit zurückblicken muss – die Zinsen waren nicht immer so niedrig. Unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung lagen die Renditen für Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit noch bei über 9 Prozent. Dann hat ein 30-jähriger Abwärtstrend begonnen.

Bis zur Gründung der Europäischen Währungsunion 1999 hatte sich die Bundesrendite auf 4 bis 5 Prozent halbiert, ein Niveau, welches sich bis zur Finanzmarktkrise 2008/09 hielt. Im Zuge dessen wurde erstmals die 3-Prozent-Marke unterboten. Die 2-Prozent-Marke fiel dann drei Jahre später während der europäischen Staatsschuldenkrise. Im August 2016 rutschte die Bundesrendite unter 1 Prozent und im Juni 2016 stand erstmals eine negative Rendite auf der Kurstafel.

Wir sind davon überzeugt, dass die EZB die geeigneten Instrumente besitzt, einem aus ihrer Sicht verfrühten Anstieg der Renditen entgegenzuwirken. (Kornelius Purps, Fixed Income Strategist, UniCredit Bank AG)

Angesichts zuversichtlicher Wachstumserwartungen und zunehmender Inflationssorgen könnten die Tage mit unter 0 Prozent bald gezählt sein. Aber wie realistisch ist die Hoffnung auf positive Renditen tatsächlich? Blicken wir auf die Entwicklungen im ersten Jahr der Corona-Pandemie: Nach den Marktverwerfungen im März letzten Jahres pendelte die 10-jährige Bundrendite über Monate hinweg seitwärts um die Marke von –0,5 Prozent. Während dieser Zeit stiegen die marktbasierten Inflationserwartungen um rund 70 Basispunkte an. Trotz dieser Entwicklung blieb die Rendite jedoch stabil. Inflationserwartungen werden abgeleitet aus der Differenz zwischen der Nominalrendite herkömmlicher Bundesanleihen und der Realrendite inflationsgelinkter Papiere. Bei nahezu konstanten Nominalrenditen waren zunehmende Inflationserwartungen gleichbedeutend mit fallenden Realrenditen. Im Februar dieses Jahres stieg die Nominalrendite in der Spitze plötzlich um bis zu 30 Basispunkte an. Ausschlaggebend hierfür waren aber nicht zunehmende Inflationserwartungen, sondern ein Anstieg der Realrendite, was wiederum Folge eines Überschwappens der Bewegungen im amerikanischen Rentenmarkt war. Seit Anfang März ähnelt das Marktbild wieder jenem der Monate vor Februar: Die Inflationserwartungen nehmen zu, die Realrendite geht zurück und die Nominalrendite tendiert seitwärts, wenngleich auf einem etwas höheren Niveau um –0,3 Prozent.

Die entscheidende Kraft hinter der jüngsten Stabilisierung der Nominalrenditen war die Europäische Zentralbank. Zunächst warnte sie vor den Risiken eines verfrühten Renditeanstiegs, später weitete sie den Umfang ihrer Anleihekäufe im Rahmen ihres Pandemie-Notkaufprogramms aus. Seither zeigt sich die EZB zuversichtlich, die Rentenmärkte im Euroraum erfolgreich gegen die Entwicklungen an den internationalen Kapitalmärkten abschirmen zu können. Wir sind davon überzeugt, dass die EZB die geeigneten Instrumente besitzt, einem aus ihrer Sicht verfrühten Anstieg der Renditen entgegenzuwirken. Unserer Ansicht nach wird sie allenfalls einen ganz leichten Aufwärtsdrift von vielleicht 5 Basispunkten pro Quartal zulassen. Wir teilen damit die Ansicht, derzufolge die Renditen nach ihrem über 30-jährigen Abwärtstrend ihren Tiefpunkt hinter sich gelassen haben und fortan eher ansteigen werden. Wir bleiben allerdings skeptisch, ob dieser graduelle Aufwärtstrend ausreichen wird, um die Rendite noch vor Ende 2022 in positives Terrain zu führen.

Bildnachweis: UniCredit Bank AG

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Jetzt steigen die Renditen aber, oder? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Die Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Angaben über die vergangene Wertentwicklung sowie Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen.