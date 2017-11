Jetzt offiziell: Erste Ressource für Pasinex mit 31% Zink

Diese „Maiden-Resource“ ist ein echter Meilenstein für Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE; FRA: PNX): Im dritten vollen Produktionsjahr hat der Zinkproduzent heute zum ersten Mal eine unabhängige Ressourcenschätzung für die Pinargozou Mine vorgelegt, die das Unternehmen im 50-prozentigen Joint Venture mit seinem türkischen Partner Akmetal A.S. betreibt.

Die Untersuchung durch das in London ansässige Ingenieurbüro CSA Global bestätigt die herausragende Qualität des Projekts. Laut CSA verfügt Pinargozou aktuell über „geschlussfolgerte“ Vorräte in Höhe von 200.000 Tonnen Roherz mit einem Zinkgehalt von 31 Prozent. Das bedeutet beim gegenwärtigen Produktionsniveau von 60.000 Tonnen pro Jahr Produktionssicherheit für mindestens drei Jahre. Diese Sicherheit ist die entscheidende Aussage, die man aus der heutigen Meldung herauslesen kann, auch wenn CEO Steve Williams, vermutlich aus rechtlichen Gründen, vorsichtig von „the next few years“ spricht.

Gegenwert der Ressource beträgt 200 Mio. US-Dollar

Die wirtschaftliche Dimension der Ressource wird deutlich, wenn man die enthaltene Menge an reinem Zinkmetall betrachtet. Es handelt sich um 61.600 Tonnen oder 135 Millionen Pfund reinen Zinks. Beim aktuellen Zinkpreis liegt der theoretische Gegenwert der Ressource bei rund 200 Mio. US-Dollar. Es gehört zu den Besonderheiten bei Pasinex, dass die von CSA bestätigten Vorkommen zu großen Teilen schon durch Stollen und eine neue Wendelstrecke erschlossen sind. Drei Viertel der Vorräte sind als oxidisches Erz vor allem im oberen Teil der Mine, mit einem Durchschnittsgehalt von 29 Prozent. Bei einem Viertel der Ressource handelt es sich um Zinksulfid mit durchschnittlichen Gehalten von 35 Prozent Zink. Als Bonus kommen Silbergehalte von durchschnittlich 8 Unzen pro Tonne hinzu. Im Detail ist die Sache noch etwas komplizierter, denn zwischen Oxiden und reinem Sulfiden existiert eine Mischzone, die aktuell abgebaut wird. Dort werden die Erzsorten getrennt, sodass am Ende die Direktverschiffung (Direct Shipping) für beide Produkte fortgesetzt werden kann.

Türöffner für institutionelle Investoren

Mit der Veröffentlichung der Ressource erfüllt Pasinex eine alte Forderung von Investoren. Insbesondere manche institutionellen Anleger benötigen die unabhängige Begutachtung der Lebensdauer einer Mine als Voraussetzung für ein Investment. Insofern ist die Ressourcenschätzung für Pasinex auch ein Türöffner für diese wichtige Investorengruppe. Für Analysten bieten die jetzt vorgelegten Zahlen eine solide Bewertungsgrundlage, mit der sie den künftigen Wert der Produktion konkreter berechnen können. Andererseits handelt es sich bei der vorgelegten Ressource – wie bei jeder Ressourcenschätzung – nur um eine Momentaufnahme. Denn es werden fortlaufend Vorräte abgebaut, aber auch neues Material gefunden. Die Herausforderung für Pasinex wird es sein, möglichst zu jeder Zeit drei Jahre oder mehr als Ressource vor sich zu haben.

Produktion die effizienteste Form der Exploration

Tatsächlich weist der Bericht darauf hin, dass seit Erstellung der Ressourcenschätzung schon 10 Prozent der festgestellten Vorräte abgebaut wurden. Andererseits erläutert CEO Steve Williams, dass im bisherigen Verlauf der Produktion immer wieder neues Erz gefunden wurde, das auf keiner Rechnung stand. So ist seine Aussage zu verstehen, dass „Produktion für Pasinex stets die effizienteste Form der Exploration“ gewesen ist. Das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass die Ingenieure vor Ort tatsächlich abwägen müssen, ob sie die direkt vor ihnen liegende Ressource möglichst genau durch weitere Bohrungen bestimmen wollen, oder ob sie gleich das Erz abbauen.

Regionale Exploration im Horzum Zinc Trend

CEO Steve Williams kündigte an, dass Pasinex seine Explorationsanstrengungen künftig noch verstärken möchte. Auf Pinargozou sollen dazu eigens Vortriebsstollen gegraben werden, um die untertätigen Bohrer in die bestmögliche Position zu bringen. Gleichzeitig soll aber auch regional im so genannten „Horzum Zinc Trend“ weiter exploriert werden, insbesondere auf der Nachbarlizenz Akkaya, aber auch darüber hinaus. Die Grundlage hierfür sind neu gewonnene Erkenntnisse bei der Interpretation von geophysikalischen Messmethoden, die in diesem Jahr erstmals auf Pinargozou eingesetzt worden sind.





