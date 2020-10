Jetzt korrigiert auch NEO – und das ist gut so!

Gerade an den Krypto-Märkten ist es extrem wichtig, sich immer antizyklisch zu verhalten. Schießen die Kurse also durch die Decke, wie das bis Ende August besonders bei vielen Altcoins der Fall war, sollte man nach und nach (Teil-)Gewinne realisieren. Werden dagegen selbst erstklassige Coins und Tokens verramscht – wie aktuell – sollte man zugreifen.

Ich schreibe dies an dieser Stelle ganz bewusst. Denn ich habe es schon so oft erlebt und zuletzt wieder. Als ich im August dazu riet, auch mal (Teil-)Gewinne zu realisieren und sein Krypto-Depot auszumisten, wollte dies keiner hören. Inzwischen haben wir mehrere Wochen Korrektur hinter uns – und das Gejammer wird beinahe täglich größer.

Zumal manche Highflyer wie Band Protocol (BAND), Chainlink (LINK) oder REN in den letzten Tagen und Wochen regelrecht abgestürzt sind. Ich gebe frei und offen zu, dass ich mir eine Kurshalbierung bei REN – auch im Zuge einer solchen Korrektur – selbst nicht habe träumen lassen. Aber so sind sie eben, die Kryptos. Entweder himmelhochjauchzend oder eben zu Tode betrübt.

Zumal in den letzten Tagen auch der bisher noch so starke NEO, also quasi das Ethereum Chinas, unter Abgabedruck gerät. Der Coin war zuvor noch auf neue Mehrjahreshochs bei rund 25,00 US-Dollar gestiegen. Zudem zeigte er anschließend sehr lange relative Stärke und fiel – anders als viele andere Coins/Tokens – kaum zurück.

So griffen Anleger immer wieder zwischen 21,00 und 23,00 US-Dollar zu und schafften so eine vorübergehende Stabilisierung. Dafür gab es jedoch auch einen Grund, nämlich das auf NEO basierende DeFi-Projekt Flamingo (FLM). Vermutlich deshalb wurde bei NEO immer wieder zwischen 21,00 und 23,00 US-Dollar zugegriffen. Doch nun ist Flamingo (FLM) gestartet – und das leider gar nicht so erfolgreich.

Zwar schoss Flamingo (FLM) zuerst bis auf 1,59 US-Dollar nach oben. Anschließend ging es jedoch auch auf etwa 0,585 US-Dollar nach unten. Inzwischen scheint sich der Token nahe dieses Tiefs einzupendeln. Wobei nicht ausgeschlossen ist, dass es noch eine Etage tiefer gehen wird. Dabei lastete die schwache Kursentwicklung von Flamingo (FLM) zuletzt schon auf NEO.

Heute ist NEO bereits unter den charttechnisch wichtigen Support bei 19,00 US-Dollar gefallen. Damit wurde ein Verkaufssignal in Richtung 16,00 US-Dollar generiert. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Kursziel sehr zügig erreichen werden. Ich gehe jedoch ebenfalls davon aus, dass diese Marke dann im Großen und Ganzen halten wird.

Sollte dies der Fall sein, wäre auch der bis zuletzt relativ starke NEO-Coin auskorrigiert. Sprich: Um beziehungsweise leicht unter 16,00 US-Dollar kann auch NEO wieder eingesammelt werden. Denn ähnlich wie an den Aktienmärkten, war auch an den Krypto-Märkten der September traditionell schwach. Einige schwache Tage dürfte es auch im Oktober noch geben.

Grundsätzlich aber dürfte im Oktober der charttechnische Boden bei den Kryptos ausgebildet werden. Dieser stellt dann die Basis für die nächste Kursrally dar. Diese sollte irgendwann im November starten, ob nun Anfang, Mitte oder Ende November. Auch im Dezember sollte sich diese Kursrally – quasi die Jahresendrally – weiter fortsetzen.

Und ja… ich weiß, dass ich auch letztes Jahr mit einer Jahresendrally rechnete. Diese begann auch zunächst, insbesondere dank positiver Äußerungen von Chinas Präsident Xi Jinping zur Blockchain-Technologie, ganz gut. Doch dann kam es leider zu einem Störfeuer aus China, das Stichwort lautete: PlusToken. Darum fiel die eigentlich bereits gestartete Jahresendrally doch noch in sich zusammen.

Doch aufgeschoben war ja nicht aufgehoben. Daher starteten die Kryptos zu Jahresbeginn 2020 durch. Bis, ja bis zum großen Corona-Crash. Aber auch dieser wurde letztlich überstanden. Darum folgte eine Kursrally, auf Basis des DeFi-Booms, die bis Ende August lief. Seitdem befinden wir uns eben in einer Korrektur, die nun bald enden sollte.

Insofern gilt es sich jetzt antizyklisch zu verhalten und gute, aber deutlich günstiger gewordene Coins und Tokens einzusammeln. Coins und Token wie NEO und Ontology (ONT), das inzwischen selbst von Daimler entdeckt wurde. Aber eben auch Coins und Tokens wie Bitcoin (BTC), Ether(eum) (ETH), Polkadot (DOT), Chainlink (LINK), Cardano (ADA), EOS, TRON (TRX), Monero (XMR), Tezos (XTZ), NEM, VeChain (VET), DASH und noch einige mehr…

from

Finanztrends by Sascha Huber

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.