Jetzt ist es geschehen!

Sicherlich ist es nicht überraschend, dass der Handelskrieg zwischen den USA und China Spuren hinterlässt, die allmählich bemerkbar werden. Doch das Dilemma könnte noch viel größer werden.Zunächst sah es eigentlich nicht schlecht aus. Das chinesische Wirtschaftswachstum startete im ersten Quartal mit einer robusten Steigerung von 6,4 Prozent. Wie das Amt für Statistik nun allerdings berichtet, ist der Außenhandel seit Jahresbeginn um zwei Prozent, im Juni sogar um vier Prozent eingebrochen. Davon betroffen ist auch die Industrieproduktion, die sich ebenfalls in den letzten Monaten überraschend schlecht entwickelt hat. Insgesamt hat sich das Wirtschaftswachstum damit im zweiten Quartal auf 6,2 Prozent verlangsamt und damit den tiefsten Wert seit 30 Jahren erreicht.Vor dem Hintergrund des schwächeren Wachstums, das in besonderem Maße auch durch den Handelskrieg mit den USA zu leiden hat, versucht Peking mit Steuersenkungen und einer lockeren Geldpolitik die Wirtschaft wieder zu stimulieren. Interessant in diesem Zusammenhang ist allerdings die seit der Finanzkrise deutlich angestiegene Staatsverschuldung Chinas, die aktuell bei über 270 Prozent der Wirtschaftsleistung liegen dürfte.Ein Szenario, an dem eigentlich auch US-Präsident Trump kein Interesse haben sollte. Schließlich lässt sich an der Entwicklung der 30er Jahre erkennen, welche Folgen ein protektionistischer Wirtschafts- und auch Währungskrieg haben kann. Sollten einzelne Länder versuchen, sich Vorteile über ein für sie günstigeres Währungsverhältnis zu sichern, würde ein entsprechender Kreislauf in Gang gesetzt, der am Ende nur Verlierer kennt. Interessant dabei ist unter anderem, dass US-Präsident Trump Europa bereits eine derartige Vorgehensweise vorwirft – um im gleichen Atemzug Druck auf die eigene Notenbank aufzubauen, die Zinsen schneller und weiter zu senken. Sollten China sowie weitere Länder diese Diskussion mit weiteren Wirtschaftsstimulationen vertiefen und einen Kreislauf in Gang setzen, dürften die Folgen langfristig sehr deutliche Spuren hinterlassen. Es bleibt daher zu hoffen, dass sich die Kontrahenten nicht nur hinsichtlich der Wirtschaft- sondern auch der Währungspolitik einigen werden.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

