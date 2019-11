Jetzt ist es fix: Neuer Vertrag für PEP!

Weitere Suchergebnisse zu "PepsiCo":

Symbol: PEP ISIN: US7134481081



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Um es klarzustellen, hier geht es nicht, um Pep Guardiola, den Coach von Manchester City, über dessen Rückkehr zum FC Bayern, die Münchener tz heute spekulierte, sondern um die Aktie des us-amerikanischen Getränkeherstellers Pepsi. Diese hat nach ihrem Allzeithoch Anfang Oktober einen deutlichen Kursrückgang erleben müssen. Das Halbjahresplus ist auf magere 2,4 Prozent geschrumpft. Die heutige grüne Kerze aber gibt Hoffnung, dass der Boden gefunden sein könnte, zumal es bei 132 USD eine Unterstützungslinie gibt.

Chart vom 13.11.2019 Kurs: 133,29 USD





Meine Expertenmeinung zu PEP

Meinung: Neben soliden Fundamentalzahlen könnte ein neulich abgeschlossener Vertrag mit der Kreuzfahrt-Reederei Carnival Cruise Line der Pepsi-Aktie einen Schub geben und sie noch im laufenden Jahr über die gleitenden Durchschnitte bugsieren. Negativ hingegen ist zu bewerten, dass Greenpeace das Unternehmen sowie Coca Cola und Nestlé als größte Plastikverschmutzer angeprangert hat. Um es mit einem der Vorgänger Guardioals beim FC Bayern zu sagen: “Alles Flasche leer immer in Mülleimer!”.

Mögliches Setup: Man sollte noch etwas abwarten, bis die Aktie – am besten in einer Seitwärtsbewegung sich den gleitenden Durchschnitten angenähert hat. Kaufsignal und Stopp Loss könnten dann bei 143,30 und 132 USD positioniert werden. Die Quartalszahlen sind für den 13. Februar bereits bestätigt. Sie lassen genügend Spielraum für einen Swingtrade.

Aussicht: NEUTRAL

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in PEP.

Analyse erstellt im Auftrag von





Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere von minimum 200 Millionen USD, einem Float von über 20 Millionen USD einem Kurs über 5.00 USD mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Vollständigen Disclaimer anzeigen