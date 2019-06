Jetzt Goldminen-Werte kaufen

Die Fundamentaldaten im Goldbereich sind nach wie vor solide. Und Gold hat preislich ein Zweieinhalb-Monats-Hoch erreicht

Der sichere Hafen Gold zieht wieder Anleger an. Die politischen und wirtschaftlichen Zeiten sind nicht einfach. Mit der erhofften Leitzinssenkung in den USA und der weiter anhaltenden Sorge um den Handelsstreit zwischen China und den USA schielen Anleger wieder mehr auf Gold.





Und Gold besitzt durchaus interessante Fakten, dazu gehört nicht nur die Tatsache, dass es das einzige von Natur aus gelbe Metall ist. Gold wird nicht konsumiert wie etwa Gas und Kohle – auch wenn sich Einzelne vergoldetes Essen schmecken lassen – und wird nur zu etwa 12 Prozent in der Industrie verarbeitet. Und zwar in den Bereichen Elektronik, in Computern, im medizinischen und zahnmedizinischen Bereich sowie in der Luft- und Raumfahrt. So ist fast das gesamte je geförderte Gold noch da.





Gold ist auch das Metall, das sich am besten verformen lässt. Noch wichtiger: Gold ist eine Währung. Es behält seine Kaufkraft langfristig und kann in verschiedene Währungen umgerechnet werden.





In Gold kann man auf vielfältige Weise investieren. Entweder traditionell in Goldschmuck, wie in Indien weit verbreitet oder in Barren und Münzen, in ETFs, Goldfutures oder in Goldminenaktien. Letztere können einen Hebel von drei zu eins auf den Goldpreis haben. Die wichtige Marke von 1300 US-Dollar je Feinunze hat Gold gerade überschritten. Jetzt, wo die Investmentnachfrage anzuziehen scheint, dürfte ein Blick auf Goldgesellschaften nicht schaden. Da wären etwa TerraX Minerals oder Treasury Metals.





TerraX Minerals besitzt mit seinem Yellowknife City-Goldprojekt eines der sechs hochgradigen Goldgebiete in Kanada, in den Nordwest-Territorien, das zudem über beste Infrastruktur verfügt. Hochwertige Bohrergebnisse liegen bereits vor.





Treasury Metals verfolgt mehrere Goldprojekte, vier in Ontario und eines in British Columbia. Besonders das Goliath-Goldprojekt und das Weebigee-Projekt (bis zu 81,59 Gramm Gold pro Tonne Gestein) in Ontario können hochgradige Goldmineralisierungen vorweisen.









Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



