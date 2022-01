Jetzt Goldminen-Investments aufbauen

Mancher Rohstoff-Spekulant meidet aktuell den Goldbereich. Vielleicht ist jetzt die beste Zeit für einen Einstieg

In Indien und China wird eifrig Gold gekauft. Allein die Inder sorgten im vergangenen Jahr für Goldkäufe, die um mehr als 500 Tonnen über den Käufen im Jahr 2020 lagen. Zentralbanken kaufen ebenfalls emsig Gold. Nach mehr als zehn Jahren haben sich erstmals wieder Irland und Singapur Gold zugelegt. Der Goldpreis legt in der Regel in Zeiten von Krisen und Unsicherheiten zu. Aus geopolitischer Sicht gibt es aktuell verschiedene Krisenherde, Spannungen zwischen China und den USA, die Problematik in Sachen Ukraine oder die schon länger bestehende Krisensituation zwischen Nord- und Südkorea. Und dass es immer auch zu neuen Krisenherden kommen kann, zeigten die schrecklichen Bilder aus Kasachstan.





Solange der Edelmetallbereich nicht so im Fokus der Anleger steht, könnten sich noch lukrative Gelegenheiten ergeben gerade bei Juniorgoldgesellschaften zum geeigneten Zeitpunkt einsteigen zu können. Aus den Geschäften der Goldminen geht derzeit ein Rekord-Cashflow hervor und gerade qualitativ hochwertige, wenn auch mehr risikogehaftete Junior-Gesellschaften könnten sich als Glücksgriff herausstellen. Denn wenn auch das Risiko größer als bei bereits etablierten Unternehmen ist, so ist doch das Aufwärtspotenzial deutlich größer. Vor allem wenn große aussichtsreiche Projekte in bergbaufreundlichen Regionen vorhanden sind, Finanzierung und Management passen.





In diesem Bereich angesiedelt sind beispielsweise Ximen Mining oder Vizsla Silver. Ximen Mining positioniert sich in British Columbia durch Akquisitionen und Explorationsbemühungen, um dort ein bedeutender Goldproduzent zu werden. Vizsla Silver konzentriert sich in Mexiko auf das früher produzierende Panuco-Projekt, welches hochgradiges Gold und Silber beinhaltet.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.