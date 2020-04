Jetzt Almonty Industries kaufen! Exklusivinterview enthüllt!

Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die Corona Virus-Pandemie überstanden sein sollte. Die Weltwirtschaft wird dabei natürlich erhebliche Blessuren davontragen. China, wo die Corona-Pandemie ihren Ursprung hatte, ist für rund 90 % der weltweiten Nachfrage nach Übergangsmetallen oder Seltene Erden wie Kobalt, Nickel oder Wolfram verantwortlich.

In unserer Neuvorstellung zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034 / WKN: A1JSSD / TSX: AII) vom 19. März schrieben wir, dass Wolfram eines der Elemente ist, die an der Börse keine oder wenig Beachtung finden, was sich aber bald wieder ändern sollte. Die unserer Meinung nach aussichtsreichste Wolfram-Aktie für enorme Kursgewinne nach der Corona-Krise ist Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034 / WKN: A1JSSD / TSX: AII).

Gefestigt wurde meine Meinung noch nach einem Interview mit dem Direktor, Präsident und Chief Executive Officer Lewis Black von Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034 / WKN: A1JSSD / TSX: AII). Dieses aufschlussreiche Interview möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten:

Hallo Lewis, vielen Dank dass Sie sich zeit für ein Interview mit uns genommen haben.

Jörg Schulte: Können Sie uns eine kurze Einführung geben, wo Wolfram hauptsächlich verwendet wird und wer die Käufer Ihrer Produktion sind?

Lewis Black: „Sehr gerne! 50 % des Wolframs wird in der Auto- und Luftfahrtbranche verwendet, wobei der Rest in den Bereichen Medizin, Bergbau, Öl und Gas, Fertigung, Elektronikhalbleiter, 3D-Drucker (sogar der Vibrator in Ihrem Handy ist Wolfram) und Infrastrukturgebäude verwendet wird. 85 % der gesamten Produktion stammt aus China wo auch 50 % des gesamten produzierten Wolframs verbraucht wird. Endverbraucher sind alle die größten Blue-Chip-Unternehmen der Welt wie zum Beispiel Airbus, Boeing, VW, BMW. Die Teile, mit denen sie ausgestattet sind, sind für die Lieferkette von wesentlicher Bedeutung und enthalten geringe Mengen Wolfram. Ohne dieses Wolfram sind die Teile jedoch völlig unbrauchbar. Wolfram hat den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle und wird unter anderem für Präzisionsverschleißteile verwendet“

Jörg Schulte: „Wo sehen Sie den Wolframmarkt in zwei Jahren?“

Lewis Black: „Das jährliche Wachstum beträgt 3 % pro Jahr, aber wir gehen davon aus, dass es für nichtchinesische Lieferanten höher sein wird, da unsere Hauptkunden, die wiederum direkt an die Endverbraucher liefern, auf Drängen ihrer Kunden weiterhin auf mehr chinesische Unabhängigkeit drängen. Die jüngsten Ereignisse mit COVID-19 haben diesen Wunsch beschleunigt. Dies ist ein aktiver Drang auf höchster Ebene der westlichen Regierungen, mehr Unabhängigkeit zu entwickeln, und Wolfram gehört zu den Top 5 der strategischen Metalle in den USA, der EU, Japan, Südkorea und Russland.“

Historischer Wolframpreis pro Tonne angegeben (Quelle: www.metalary.com)

Jörg Schulte: „Können Sie unseren neuen Lesern bitte eine kurze Einführung in Ihr Unternehmen geben?“

Lewis Black: „Wir haben von unseren Kunden das Mandat, alle lebensfähigen Wolframminen in sicheren Gerichtsbarkeiten zu konsolidieren (mit transparenten Rechts- und Regierungssystemen!). Dieses Mandat wurde erteilt, da unser Team als eines der besten Wolfram-Teams der Welt ist mit mehr als fünf Generationen Wolframerfahrung. Ziel dieses Mandats ist es, unseren Kunden die chinesische Unabhängigkeit zu ermöglichen, die von ihnen verlangt wird. In den vergangenen acht Jahren haben wir alle Standorte erworben, die wir für sicher und zuverlässig halten und die letztendlich 35 % des nichtchinesischen Konzentratbedarfes decken.“

Jörg Schulte: „Was sind die nächsten Meilensteine, die Sie erreichen möchten?“

Lewis Black: „Wir befinden uns in der Endphase der Unterzeichnung der endgültigen Unterlagen für die von der KFW - Ipex Bank bereitgestellte Finanzierung in Höhe von 76 Mio. USD für die Entwicklung der größten Wolframmine der Welt in Südkorea (‚Sangdong‘). Nach drei Jahren schließen wir auch die endgültige Genehmigung für die vollständige Bergbauproduktion bei unserem ‚Valtraxial‘-Projekt in Spanien ab, dass das Ersatzprojekt ist, wenn die Mine ‚Los Santos‘ stillgelegt wird.“

Historische Aufnahme der größten Wolfram Mine der Welt (Quelle: Almonty Industries)

Jörg Schulte: „Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in den nächsten zwei bis fünf Jahren?“

Lewis Black: „In zwei Jahren sollte unser ‚Sangdong‘-Projekt eröffnet und das erste Material ausgeliefert worden. Diese Mine hat mit 0,55 % eine der höchsten Wolframqualitäten der Welt mit einer Minenlebensdauer von über 70 Jahren anhand der aktuellen Reserven. Diese Reserven stellen jedoch nur zwei der zwölf Bergbaugebiete dar, sodass die Langlebigkeit des Projektes generationenübergreifend ist, wie auch unsere ‚Panasquiera‘-Mine in Portugal,die ist bereits seit über 120 Jahren in Betrieb ist. Wir würden auch gerade unser ‚Valtraxial‘-Projekt eröffnen, bei dem es sich um eine Schieferlagerstätte mit niedrigen Bergbaukosten und einer Minenlebensdauer von mehr als 20 Jahren handelt.

Nach 5 Jahren sollte das Moly-Projekt ‚Almonty Korea‘ entwickelt sein. Es ist eines der größten Moly-Lagerstätten in Südostasien und weist die gleiche Langlebigkeit wie die Wolframmine auf. Offensichtlich ist es hilfreich, dass Posco (eines der größten Unternehmen Koreas und 1968 von der ‚Sangdong‘-Mine gegründet!), der dritthöchste Verbraucher in der Welt von Moly, bereits als EPC-Auftragnehmer für den Bau der Wolframmine eng mit uns verbunden ist.“

Jörg Schulte: „Haben Sie genug Geld, um die nächsten Schritte zu finanzieren?“

Lewis Black: „Ja. Wie bereits erwähnt haben wir eine 76 Mio. USD Finanzierung mit der KFW für die Entwicklung der weltweit größten Wolframmine, der ‚Sangdong‘-Mine.“

Jörg Schulte: „Warum ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034 / WKN: A1JSSD / TSX: AII) zu investieren?“

Lewis Black: „Unsere Aktie wurde wie alle Rohstoffaktien auch mit runtergezogen und befindet aktuell auf einem Kursniveau, der um ein Vielfaches unter unserem Buchwert liegt. Und das obwohl der Wolframpreis während der gesamten Zeit aufgrund der hohen Nachfrage stabil geblieben ist. Das ist ein Beweis dafür, dass der fallende Aktienkurs lediglich dem jüngsten Ausverkauf geschuldet ist.

Wir haben bereits mit dem Bau der ‚Sandong‘-Mine begonnen und werden die endgültigen Darlehensunterlagen in den nächsten 45-60 Tagen unterzeichnen. Der letzte Analysebericht von First Berlin ergab eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,35 Dollar.

Ich möchte auch noch daran erinnern, dass wir in Korea eine ziemlich einzigartige 15-jährige Abnahme für 45 % unserer Produktion haben. Das heißt, die Kapazität, nach der das gesamte Projekt modelliert wurde, hat zusätzliche 55 % der Produktion als Bonus, mit einer Marge von 70 %! Uns ist nicht bekannt, dass irgendeine Rohstoffmine in irgendeinem Sektor etwas Ähnliches vorweisen kann.“

Vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Interview.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Südkorea wurden in der Mine ‚Sangdong‘ in enger Zusammenarbeit mit dem Community Health Center strenge Richtlinien sowie Desinfektions- und Vermeidungsmaßnahmen eingeführt, um die Gesundheit der Mitarbeiter und der kommunalen Bevölkerung zu schützen. In der Mine herrschen nach wie vor sehr strenge Sicherheitsvorschriften welche die Arbeiten in der Mine nicht beeinträchtigen.

Fazit:

Es braucht keine Glaskugel um zu prognostizieren, dass das zweite Quartal für Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034 / WKN: A1JSSD / TSX: AII) an den Börsen besser verlaufen wird als das erste. Bei einer Investition in Almonty Industries sollte mittelfristig eine Kursverdopplung möglich sein.

Bedenken Sie: Im Rohstoffhandel werden Angebot und Nachfrage, im Gegensatz zum Aktienmarkt, noch vom realen Bedarf gesteuert und die Nachfrage nach Wolfram wird nicht abnehmen!

Weitere Interessante Informationen zum Unternehmen können Sie der neuen, deutschsprachigen Webseite unter folgendem Link entnehmen: https://almonty.de/.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team



