Jenoptik weiter fest: Gehebelte Chance mit (Turbo)-Calls

Die Aktie des im TecDAX gelisteten Konzerns mit dem Hauptaugenmerk auf optischen Technologien (Photonik), die von etlichen Industrien, wie beispielsweise der Halbleiter-, der Automobil-, aber auch der Medizintechnik angewendet werden, Jenoptik (ISIN: DE000A2NB601), konnte sich in den vergangenen Tagen erfolgreich gegen den Abwärtstrend des Gesamtmarktes stemmen. Die anhaltende mittelfristige Steigerung der Profitabilität sowie Verkäufe von Teilsparten des Technologiekonzerns ließen den Aktienkurs bis zum 1.12.21 auf ein Mehrjahreshoch bei 37,10 Euro ansteigen.

Kann die Aktie, in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 39 Euro (Warburg Research) zum Kauf empfohlen wird, das in nicht allzu weiter Entfernung liegende Ziel in den nächsten Wochen erreichen, dann werden Long-Hebelprodukten hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 35 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Jenoptik-Aktie mit Basispreis bei 35 Euro, Bewertungstag 21.1.22, BV 0,1, ISIN: DE000PH6MXK6, wurde beim Aktienkurs von 36,70 Euro mit 0,28 – 0,30 Euro gehandelt.

Kann die Jenoptik-Aktie in spätestens einem Monat auf 39 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,42 Euro (+40 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,11 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Jenoptik-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,11 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SF68XH0, wurde beim Aktienkurs von 36,70 Euro mit 0,29 – 0,30 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Jenoptik-Aktie auf 39 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,48 Euro (+60 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,016 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Jenoptik-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,016 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD04W01, wurde beim Aktienkurs von 36,70 Euro mit 0,51 – 0,53 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Jenoptik-Aktie auf 39 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,69 Euro (+30 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Jenoptik-Aktien oder von Hebelprodukten auf Jenoptik-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek