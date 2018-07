Jenoptik: Prognose erhöht

Nach der Übernahme des kanadischen Autozulieferers Prodomax rechnet Jenoptik mit einem höheren Umsatz im laufenden Jahr. Die Meldung kam am Markt gut an. Mit einem Mini Future Long könnte sich bei einer weiter steigenden Jenoptik-Aktie eine Trend-Chance von 110 Prozent ergeben. Im Update: Covestro.

In der letzten Woche gab Jenoptik die Übernahme des kanadischen Autozulieferers Prodomax Automation bekannt. Der Kaufpreis soll sich dabei auf weniger als das Zweifache des für 2018 erwarteten Umsatzes belaufen, auf die Nennung einer konkreten Summe verzichtete das Unternehmen jedoch. Prodomax sei Spezialist für Maschinenintegration und Prozessautomation in der Automobilindustrie, stellte Jenoptik seinen Zukauf vor und gab mit der Meldung auch bekannt, in diesem Jahr einen höheren Umsatz zu erwarten. Für 2018 hob es die Spanne von 790 bis 810 auf 805 bis 820 Millionen Euro an.

Prognose steigt

Neben dem Zukauf der kanadischen Firma mit rund 180 Beschäftigten sei die anhaltend gute Nachfrage in wichtigen Märkten für die Anhebung der Prognose verantwortlich, erklärte Jenoptik. Weltweite Kunden des Jenaer Technologiekonzerns sind Unternehmen der Halbleiterindustrie, der Automobilindustrie und deren Zulieferer, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik und der Luftfahrt. Weitere Informationen zu den Effekten des Zukaufs und zur angehobenen Prognose wird Jenoptik mit der Berichterstattung zu den Ergebnissen des ersten Halbjahrs am 9. August bekannt geben.

Im Aufwärtstrend

Aus technischer Sicht legte die Aktie am Tag der Meldung intraday bis auf ein Hoch bei 34,88 Euro zu, nachdem sie tags zuvor ein Verlaufstief bei 30,66 Euro markiert hatte. Dort hatte sich nach einem vorherigen Rückgang vom Hoch von Mitte Juni bei 39,54 Euro ein Wendepunkt ergeben, unterstützt von der aktuell in diesem Bereich bei 30,52 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie. Dadurch befindet sich die Aktie weiterhin in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, die im Chart auf Wochenbasis seit November 2016 mit einem Trendkanal zwischen 30,50 und 39,80 Euro dargestellt werden kann.

Kursziele bis 42 Euro

Positiv äußerten sich zuletzt die Analysten der Baader Bank zur Aktie und hoben ihr Kursziel von 26 auf 33 Euro an. Angesichts der guten mittelfristigen Perspektiven und der Übernahme von Prodomax könne es weiterhin positive Nachrichten seitens des Technologieunternehmens geben. Für ihn sei aktuell die Bewertung angemessen, erklärte der dort zuständige Analyst. Derzeit wird die Aktie mit einem für das laufende Jahr erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,4 gehandelt. Hauck & Aufhäuser stellte mit 42 Euro das höchste Ziel in Aussicht und geht von guten Quartalsergebnissen aus.

Jenoptik (Tageschart in Euro) Tendenz:

Jenoptik (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 34,88 // 39,54 // 39,80 Unterstützungen: 30,66 // 30,52 // 30,50

Mit einem Mini Future Long (WKN DS327K) können sehr risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Jenoptik-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 3,8 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 19,1 Prozent. Der Einstieg in die spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 30,60 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich ein Stoppkurs von 5,70 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich bei einer steigenden Jenoptik-Aktie auf weitere Sicht um 44 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dabei 2,9 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: DS327K

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 8,89 - 9,11 Euro

Emittent: Deutsche Bank Basispreis: 24,9035 Euro

Basiswert: Jenoptik KO-Schwelle: 27,4000 Euro

akt. Kurs Basiswert: 33,84 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 19,10 Euro Hebel: 3,8

Kurschance: + 110 Prozent Quelle: Börse Frankfurt

