Jenoptik-Aktie: Neue Jahreshochs in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Eine Flaggen-Formation ist bei der Jenoptik-Aktie (JEN) aus dem TecDax aktuell gut zu identifizieren. Die Aktie notiert derzeit an der oberen Trendlinie bei knapp 28 Euro. Wir könnten uns vor dem Ausbruch nach oben noch mal einen kurzen Rücksetzer bis auf 27 Euro vorstellen. Dieser sollte unbedingt für den Long-Einstieg genutzt werden. Der Einstieg bei der Aktie kann aber auch beim Ausbruch durch die 28 Euro erfolgen, also wenn die obere Trendlinie überwunden wird. Dies könnte sogar bereits in den nächsten Handelstagen zu sehen sein. Die Breite der Formation gibt auch das Kursziel auf der Oberseite vor. Wir sehen damit den Kurs der Aktie bis auf über 30 Euro ansteigen, und damit auf neue Jahreshochs.