Jede zweite Frau interessiert sich seit Pandemie mehr für Investments - auch Kryptowährungen zunehmend gefragt

Frauen seit Pandemie-Ausbruch deutlich interessierter an Investments

Erzielen dabei im Durchschnitt höhere Renditen als Männer

Auch Kryptowährungen zunehmend auf ihrer Agenda

Dennoch nach wie vor große Kluft: 85 % der Bitcoin-Anleger männlich

War das Thema Geldanlage lange eine Männerdomäne, sind Frauen dem Börsenparkett gegenüber immer aufgeschlossener. Insbesondere seit der Pandemie gab es einen deutlichen Schub. Anlegerinnen erzielen im Durchschnitt nicht nur höhere Renditen, sondern interessieren sich auch zunehmend für alternative Investments wie Kryptowährungen, wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders de hervorgeht.

50 Prozent der US-Frauen mit einem Jahreseinkommen von mindestens 50.000 US-Dollar interessieren sich Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie mehr für das Thema Geldanlage. Dabei zeigen aktuelle Daten, dass diese im Durchschnitt sogar höhere Renditen erzielen. Eine Reihe von Studien bestätigen diesen Befund.

Auch in Deutschland besitzen immer mehr Frauen Anlagen wie Aktien und Fonds. Dennoch: wie die Infografik aufzeigt, sind die Männer nach wie vor in der Mehrzahl. Während in der Bundesrepublik 5,9 Millionen Männer Fonds/ETFs besitzen, sind es 3,5 Millionen Frauen.

Indes erfreuen sich auch Kryptowährungen bei den Anlegerinnen zunehmender Beliebtheit. Doch ungeachtet des Aufwärtstrends ist die Kluft immer noch groß, wie eine aktuelle Umfrage deutlich macht. Von denjenigen, welche Bitcoins besitzen oder hiermit handeln, sind 85 Prozent männlichen Geschlechts.

Dass Digitalwährungen auch jenseits von Renditen einen positiven Effekt haben können, das zeigt der Fall Afghanistan. So entschied sich die Geschäftsfrau Roya Mahboob bereits vor 10 Jahren, Mädchen und Frauen die Welt der Kryptowährungen näherzubringen. Einigen dieser scheint nun dank ihrem Bitcoin-Vermögen die Flucht vor den Taliban aus dem Krisenland gelungen zu sein.



Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet. Die Block Builders GmbH hat ihren Geschäftssitz in Berlin.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.