Japanischer Elektro-Riese gefragt

1. TUI (WKN TUAG00)

Die TUI-Aktien und deren Bezugsrechte setzen ihre Abwärtstrends nach der Kapitalerhöhung der letzten Woche fort. In beiden Papieren finden in Stuttgart die meisten Preisfeststellungen statt. Die Aktie des Tourismus-Riesen notiert dabei über 6% schwächer bei knapp unter 4 Euro.



2. Plug Power (WKN: A1JA81)

Auch für die Papiere des amerikanischen Wasserstoff-Konzerns Plug Power geht es zum Wochenstart unter regem Handel in Stuttgart um über 3% gen Süden. Angesichts der durchaus turbulenten letzten Woche mit einem Kurssprung von knapp 50% scheinen manche Anleger heute ihre Gewinne mitzunehmen.



3. BioNTech (WKN: A2PSR2)

BioNTech, eine der Lieblingsaktien der Stuttgarter Anleger, notiert heute bei 82,67 Euro leicht im positiven Terrain. Die Anleger scheinen angesichts voller Auftragsbücher für den mit Pfizer entwickelten Impfstoff positiv gestimmt zu sein.