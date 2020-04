Japanische Notenbank lockert weiter die Geldpolitik

Die japanische Notenbank gab am Montag bekannt, zur Eindämmung der wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie unbegrenzt japanische Staatsanleihen aufzukaufen. Zuvor lag die Obergrenze der Bank of Japan bei 80 Billionen Yen (beinahe 690 Milliarden Euro).

Japan ist durch eine Mehrwertsteuererhöhung im Schlussquartal des Fiskaljahrs in eine Rezession geschlittert. Aufs Jahr hochgerechnet lag das Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal bei -7,1 Prozent.

Zusätzlich erhöhte die Notenbank das Limit für ihren Besitz in Geldmarktpapieren und Unternehmensanleihen auf 20 Billionen Yen. Inzwischen besitzt die Bank of Japan mehr als die Hälfte der ausgegebenen japanischen Staatsanleihen. Für das im April beginnende Fiskaljahr geht die Notenbank von einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts zwischen 2,8 und 3,9 Prozent aus.