Janet Yellen verleiht Flügel - DAX fliegt damit über 12.600 Punkte

Die Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, verleiht den Börsen heute Flügel. Zwar hat die wichtigste Geldpolitikerin der Welt angekündigt, dass die Federal Reserve wahrscheinlich noch in diesem Jahr mit der Reduktion ihrer aufgeblähten Bilanz beginnen werde. Aber was weitere Zinserhöhungen angeht, konnte man in ihren Worten eine stärkere Zurückhaltung spüren.

Der Weg zurück in die geldpolitische Normalität, geschweige denn zu Zinsniveaus der vergangenen Jahre, sollte sehr, sehr lang werden. Es war auch zu erkennen, dass sie die Schärfe aus ihrem Ton noch vom Jahresanfang gerade nach der Wahl und den vollmundigen Versprechen des neuen US-Präsidenten Donald Trump etwas herausgenommen hat. Gleichzeitig bescheingte sie der US-Wirtschaft ein solides Wachstum.

Was will das Anleger-Herz mehr? So freut es die Börse, der Deutsche Aktienindex nimmt die verliehenen Flügel und fliegt über den Widerstand von 12.500 Punkten und macht damit auch den Weg für eine Fortsetzung der Rally in Richtung 13.000 Punkte frei. Dass der Euro seinen Schwung über die Marke von 1,1450 US-Dollar verloren hat, sorgt für zusätzliche Erleichterung an Europas Börsen. Positive Notiz am Rande: Auch die Bank of England sieht derzeit keine Notwendigkeit, die Zinsen zu erhöhen.