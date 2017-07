Janet Yellen signalisiert Zinserhöhung – DAX steigt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Offensichtlich haben sich viele Marktteilnehmer inzwischen daran gewöhnt, dass der Euro über 1,14 US-Dollar notiert. Zeitweise näherte sich die Gemeinschaftswährung heute sogar schon der Marke von 1,15 US-Dollar.Dennoch wurden auch Aktien aus dem DAX gekauft, so dass dieser sich dem charttechnischen Widerstand bei 12.500 Punkten gleich am Vormittag nicht nur erneut stark näherte, sondern inzwischen sogar deutlich darüber liegt.Eine Erklärung von Janet Yellen ließ dann den Dollar etwas fester tendieren, so dass der Kurs des Euro wieder leicht nachgab.Der DAX baute seine Gewinne deutlich aus und notiert nun bei 12.620 Punkten mit 1,5 Prozent im Plus.Die Chefin der US-Notenbank (Fed) signalisierte angesichts der robusten Konjunkturentwicklung eine Fortsetzung ihres Kurses gradueller Zinserhöhungen.Die Fed erwarte, dass die Wirtschaftslage weitere behutsame Anhebungen der Leitzinsen erlauben werde. Dies ging aus dem Redetext von Janet Yellen hervor, welcher vor ihrer Anhörung im US-Kongress veröffentlicht wurde. Darin stellte die Fed-Präsidentin außerdem in Aussicht, dass die Zentralbank wahrscheinlich noch in diesem Jahr mit dem Abbau ihrer im Zuge der Finanzkrise aufgeblähten Bilanz beginnen werde.Der Industriedienstleister Bilfinger hat einen erneuten Rückschlag erlitten. Vorstandschef Tom Blades gab heute das Jahresziel einer Rendite von rund anderthalb Prozent wegen drohender Verluste im US-Projektgeschäft auf.Durch Rückstellungen werde der operative Gewinn im zweiten Quartal um 55 Millionen Euro geschmälert. Daher werde für das Gesamtjahr 2017 kein operativer Gewinn mehr erwartet. Im Vorjahr konnten hier noch 15 Millionen Euro erzielt werden.Der Aktienkurs rutschte zunächst bis auf 33,00 Euro ab. Inzwischen notieren die Papiere bei 35,31 Euro aber sogar mit 2,7 Prozent im Plus.Die Aktien des Chipindustrie-Zulieferers Siltronic sprangen heute zeitweise um zehn Prozent nach oben. Aktuell liegt der Kurs bei 83,53 Euro mit 7,2 Prozent im Plus.Der Konzern erwartet wegen eines Anstieges der durchschnittlichen Verkaufspreise nun einen Umsatz im laufenden Geschäftsjahr von mindestens 1,12 Milliarden Euro. Im April hatte die Prognose noch bei 1,06 Milliarden Euro gelegen.Die erwartete EBITDA-Marge erhöhte das Unternehmen von zuletzt 23 auf mindestens 27 Prozent.