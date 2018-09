Jan Ullrich in den Fängen der Krypto-Mafia?

Es steht nicht gut um Jan Ullrich. Wir verfolgen als Radsportfans den Werdegang des Tour-Siegers von 97 seit einiger Zeit mit Bedauern. Lange war jedoch unklar, wer die Männer hinter Ullrich sind, die anscheinend nicht den besten Einfluss auf den ehemaligen Radsport-Star haben. Dass Ullrich schlecht beraten wird und sich im Hintergrund einige Personen (noch) um das Vermögen Ullrichs scharen steht außer Frage. In den Zeitungen war immer wieder von „Gerd K“ zu lesen. Nun verknüpft ein Blogeintrag Jan Ullrich, Gerd K und die Kryptomafia rund um den Betrugsfall „Onecoin“.

Laut Medienberichten soll K. Ullrich vorgeschlagen haben, dessen Villa in der Schweiz zu verkaufen, den Erlös in eine Kryptowährung zu investieren und Ullrich jeden Monat einen kleinen Betrag auszuzahlen. Damit war erstmals der Bezug von Krypto und Jan Ullrich hergestellt. Das Vorhaben ist dabei offensichtlich unseriös. Kryptowährungen eignen sich derzeit kaum als stabile Anlage für ein Vermögen, das in Ullrichs Fall wohl für den Rest seines Lebens ausreichen muss.

Nun offenbart sich eine mögliche Verbindung zwischen dem Saarbrücker K. und Onecoin. Im Jahr 2015 gab es in Deutschland Werbeveranstaltungen, veranstaltet von Gerd Krauss von Krauss Consulting. Wir wissen nicht, ob es sich bei Gerd Krauss um “ Gerd K.“ im Umfeld von Ullrich handelt. Es wäre jedoch ein großer Zufall…

Onecoin war einer der größten Krypto-Scams also Betrugsfälle. Die Spur führt nach Belize und Rumänien – mehr lesen Sie hier. Man gab vor mit Onecoin eine funktionierende Kryptowährung zu betreiben, sammelte viel Geld ein und machte sich damit aus dem Staub. Dieses Vorgehen sah man in den vergangenen Jahren bei einigen ICOs.

Die BAFIN verbot den Handel mit Onecoin in Deutschland – mehr hier. Laut Stern-Bericht soll K’s. Firma Teil eines Firmengeflechts in Belize sein. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt.